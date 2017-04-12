Фото: moscow-baku.ru

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому теперь в этой стране можно будет заочно осуждать подозреваемых, скрывающихся от следствия. Об этом пишет РИА "Новости".

Благодаря новому закону теперь можно будет начать судебные процессы в отношении 190 подозреваемых. В их число входит бывший президент страны Виктор Янукович. Его подозревают по делу о госизмене. Ранее адвокат бывшего главы государства сообщал, что его подзащитный не имеет статуса подозреваемого по этому делу, так как его надлежащим образом не уведомили о подозрении.

Теперь же суд в Киеве выдал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.