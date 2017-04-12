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Житель Алтайского края подозревается в краже 160 обрезных досок с места своей работы в Заринском районе.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне в организации отключилось электричество. Воспользовавшись тем, что на предприятии перестали работать камеры наблюдения, а также отсутствием сторожа, подозреваемый погрузил в автомобиль обрезной пиломатериал и скрылся с места преступления.

Размер ущерба, нанесенного организации, составил 18 200 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.