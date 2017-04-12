Фото: penzavzglyad.ru
Житель Алтайского края подозревается в краже 160 обрезных досок с места своей работы в Заринском районе.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне в организации отключилось электричество. Воспользовавшись тем, что на предприятии перестали работать камеры наблюдения, а также отсутствием сторожа, подозреваемый погрузил в автомобиль обрезной пиломатериал и скрылся с места преступления.
Размер ущерба, нанесенного организации, составил 18 200 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Житель Алтайского края работал на месте преступления.Прихватив доски,он покинут место работы.
160 досок прям преступление века. А ведь года 2 впаяют это не Васильева с Сердюковым
Это конечно же вопиющее воровство и условным сроком даже не попахивает, учитывая его социальную значимость - этому подонку никакого снисхождения у нас не будет! Содеянное, даже не сравнимо с шалостью жулика мэра И Савинцева.
Товарищи, тут наш суд не будет нарушать принцип верховенства российского права и наказание вору должно быть адекватным содеянному им преступлению. Вор должен сидеть в тюрьме. Ура товарищи!
за доски 5 лет дадут, а мамаше которая ребенка заморозила насмерть меньше 2х дали. капец законы