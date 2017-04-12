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Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал ключевой проблемой российской экономики низкое доверие к государству, передает ТАСС.

"Любая программа, которая сегодня будет внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. С другой стороны, пока доверие не возникнет, в эту программу не будут верить", — констатировал Кудрин.

Также бывший министр акцентировал внимание на том, что правительство России, согласно данным ВЦИОМ, пользуется особо низким доверием.

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"Государство должно больше реагировать на обратную связь со стороны бизнеса и граждан", — подчеркнул в этом контексте Алексей Кудрин.