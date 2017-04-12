Фото: gosfc.ru
Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал ключевой проблемой российской экономики низкое доверие к государству, передает ТАСС.
"Любая программа, которая сегодня будет внесена, должна способствовать росту доверия к государственным институтам. С другой стороны, пока доверие не возникнет, в эту программу не будут верить", — констатировал Кудрин.
Также бывший министр акцентировал внимание на том, что правительство России, согласно данным ВЦИОМ, пользуется особо низким доверием.
Читайте также: Кудрин считает, что повышение зарплат бюджетникам нужно отложить
"Государство должно больше реагировать на обратную связь со стороны бизнеса и граждан", — подчеркнул в этом контексте Алексей Кудрин.
Комментарии
Наблюдая за происходящим, думается, что главное проблема нашей экономики состоит в нашей близорукости. Мы любим всех, но на своих любви уже не хватает. Зрим обширно, далеко, мыслим глобально! Только вот что творится под носом, у себя дома в хозяйстве - мы не желаем видеть и замечать. И этому диагнозу 1000 лет. И в этом даже наша история не врет и правы древние пророки, великим делает народ его глубинные пороки.
Гос .аппарат сократить до минимума. Депутатов всех мастей на общественные начала.
70 процентов голосов на выборах (в отдельных регионах по 95) получает правящая партия и президент, ВЦИОМ пишет о беспрецедентном одобрении действий президента. О каком недоверии может идти речь?
А я верю в наше правительство, оно с вероятностью 100% обует народ! Так было, так есть и так будет. Для любой власти народ лишь средство обеспечения собственного благополучия.
верить этому государству?население нищее.закон о стрельбе по толпе скоро выйдет.президент раздает награды ворам.которые приватизировали богатство страны.а еще много лохов и дибилов которые это все поддерживают.и сплошная безнадега с этим жирующим на наши деньги правительством.
Веками власть по душам шарит, но всем напастям вопреки. Дух человека как ртутный шарик, не уловим для их руки.