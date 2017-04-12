Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Реки в Алтайском крае продолжают вскрываться, и уровни воды в них пока далеки от опасных, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт. Ото льда почти полностью освободилась река Алей, также ледоход прошел на Чарыше до его нижнего течения. Понемногу начал шевелиться и Чумыш.

"Уже второй день в Тальменке фиксируются подвижки льда. К Чумышу сейчас особое внимание, так как на нем много затороопасных участков", — добавила Ольга Прахт.

Кроме этого, сохраняется опасность заторов в нижнем течении Чарыша на отрезке от Белоглазово до Совхоза Чарышский, а также в устье Чарыша. 11 апреля затор фиксировали на Бии. За сутки река поднялась на 125 сантиметров. На данный момент опасность миновала, на Бии идет средний ледоход.

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Идет ледоход и на Оби в районе села Фоминское, а в Усть-Пристани Обь еще стоит, пока видны только закраины. Не прошел лед пока и в Шелаболихе, Камне-на-Оби.

Кстати, ледоход в районе города Барнаула синоптики прогнозируют на 12-13 апреля. Ранее, как пояснила Ольга Прахт, это были только подвижки льда. На сегодняшний день в районе краевой столицы вода поднялась до отметки 293 сантиметра.