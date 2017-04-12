Среда, 12 Апрель, 12:10

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,96
€ 60,3
Brent
$ 51,5
17°
Обь
293см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Уровень воды в алтайских реках еще далек от опасных отметок – синоптики

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Обь в районе Барнаула поднялась лишь до отметки 293 сантиметра

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Реки в Алтайском крае продолжают вскрываться, и уровни воды в них пока далеки от опасных, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт. Ото льда почти полностью освободилась река Алей, также ледоход прошел на Чарыше до его нижнего течения. Понемногу начал шевелиться и Чумыш.

"Уже второй день в Тальменке фиксируются подвижки льда. К Чумышу сейчас особое внимание, так как на нем много затороопасных участков", — добавила Ольга Прахт.

Кроме этого, сохраняется опасность заторов в нижнем течении Чарыша на отрезке от Белоглазово до Совхоза Чарышский, а также в устье Чарыша. 11 апреля затор фиксировали на Бии. За сутки река поднялась на 125 сантиметров. На данный момент опасность миновала, на Бии идет средний ледоход.

Читайте также: Прощай, ледяной плен: как Обь в Барнауле освобождалась от оков зимы. Видео

Идет ледоход и на Оби в районе села Фоминское, а в Усть-Пристани Обь еще стоит, пока видны только закраины. Не прошел лед пока и в Шелаболихе, Камне-на-Оби.

Кстати, ледоход в районе города Барнаула синоптики прогнозируют на 12-13 апреля. Ранее, как пояснила Ольга Прахт, это были только подвижки льда. На сегодняшний день в районе краевой столицы вода поднялась до отметки 293 сантиметра.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Ледоход на Оби
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
11:52
Ученые предсказывают нашествие клещей на Алтае из-за теплой весны 1
11:44
"АвтоВАЗ" показал, какой будет LADA к 2050 году. Фото и видео 3
11:33
Полицейским в России хотят разрешить стрелять по толпе 20
11:24
Как выглядят Барнаул и Бийск с высоты МКС. Фото 3
11:14
"Бессмертный полк" и концерты. Как отметят 72-ю годовщину Победы в Алтайском крае? 0
11:06
Уровень воды в алтайских реках еще далек от опасных отметок – синоптики 0
10:50
Топилин заявил, что работодателей обяжут выявлять профболезни у сотрудников 6
10:36
Операции с биткоинами и прочей криптовалютой могут легализовать в России 3
10:24
Россиянам, которым не хватает пенсионных баллов, посоветовали работать еще 31
10:13
Общегородской субботник в Барнауле пройдет 21 апреля 27
10:04
Закон, позволяющий заочно арестовать Януковича, подписал Порошенко 2
10:00
Компания Tele2 стала самым выгодным оператором по версии ComNews Research 0
09:53
Кудрин назвал главной проблемой экономики РФ низкое доверие к государству 8
09:42
Житель Алтая украл на работе 160 досок, воспользовавшись отключением камер 5
09:31
Барнаульца Сергея Шубенкова допустили до международных стартов 20
09:30
"Цветение маральника" откроет туристический сезон на Алтае 2
09:24
Взрыв произошел у автобуса футбольной команды в Дортмунде 0
09:12
Что такое зоны успокоенного движения и какие изменения хотят внести в ПДД? 16
09:03
Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция 22
09:00
Магазин Index празднует свой третий день рождения 0
08:59
Гендиректор БГЭС ответит на злободневные вопросы читателей Amic.ru
Вопросы можно оставлять уже сейчас
08:53
Сторож в Алтайском крае получил срок за то, что утопил напарника 1
08:37
Пятеро пожарных тушили горящий жилой дом в Алтайском крае 0
08:30
Проект "Футбольная битва" стартует в Барнауле 0
08:16
Шон Спайсер извинился после того, как сравнил Асада с Гитлером 7
07:45
Пройди тест на знание космоса и выиграй путешествие на воздушном шаре 3
07:24
Краевой суд займется делом Игоря Савинцева в начале лета 21
07:03
Десять лучших фильмов о космосе 8
06:32
Коттедж с лоджией под зимний сад продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Фото 9
06:01
Между нами тает лед: как наблюдения за Обью сближают барнаульцев. Фото 14
05:07
Теплую погоду с дождями прогнозируют в Алтайском крае 12 апреля 0
04:17
Как дольше сохранить кулич свежим? 3
03:06
Даже если вы на диете: обнаружены новые полезные свойства оливкового масла 0
02:06
Исследователи из США составили список продуктов, вызывающих привыкание 2
01:03
Люк Бессон снял самый дорогой французский фильм в истории 0
00:06
Рэпер 50 Cent ударил фанатку на концерте 0
23:11
Олень сбил выходящего из автомобиля мужчину в Канаде. Видео 0
22:15
Российская компания выпустила к Пасхе "православные" iPhone за 200 тыс. руб 4
21:12
Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и Асадом 5
20:16
Партию крымских вин арестовали на международной выставке виноделия в Италии 1
19:53
Минобороны РФ сообщило о гибели двух контрактников в Сирии 4
19:29
ГИБДД в Барнауле усилит борьбу с тонировкой в День космонавтики 1
19:08
Коротко о главном: весенняя жизнь Оби, дальнобойщики и "Старый базар"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 апреля
18:54
Сын Трампа рассказал о роли Иванки в авиаударе США по Сирии 2
18:27
Предметы с раскопок в Нагорном парке передали в барнаульский музей "Город" 0
18:08
Двое бийчан идут под суд за махинации на 35 млн рублей 0
17:51
Барнаульский должник пытался спасти свою машину, разобрав ее. Фото 1
17:33
Тимур Бекмамбетов призвал россиян принять участие в "космическом" флешмобе 0
17:15
Экс-мэр Архангельска устроил гонки на Ferrari в московском торговом центре 5
17:13
Lexus и "Волга" столкнулись на Павловском тракте в Барнауле. Фото 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.