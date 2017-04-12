Фото: permnews.ru

Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что россиянам, которым после введения новой балльной системы не хватает баллов, нужно еще несколько лет поработать и накопить необходимое их количество. Об этом пишут "Ведомости".

По словам Дроздова, после наступления пенсионного возраста нужно проработать еще примерно пять лет, тогда накопится необходимое количество баллов и можно будет обратиться за назначением социальной пенсии.

Руководитель ПФР заявил, что за тех, кто работал неофициально, не отчислялись взносы. Поэтому вклад в пенсионную систему не был внесен.

"Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность", — резюмировал Дроздов.