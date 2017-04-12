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Руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что россиянам, которым после введения новой балльной системы не хватает баллов, нужно еще несколько лет поработать и накопить необходимое их количество. Об этом пишут "Ведомости".
По словам Дроздова, после наступления пенсионного возраста нужно проработать еще примерно пять лет, тогда накопится необходимое количество баллов и можно будет обратиться за назначением социальной пенсии.
Руководитель ПФР заявил, что за тех, кто работал неофициально, не отчислялись взносы. Поэтому вклад в пенсионную систему не был внесен.
"Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность", — резюмировал Дроздов.
Комментарии
В советах нету благодати, и большей частью - пользы нет. И чем чудак .удоковатей, тем он обильней на совет.
А как быть тем миллионам несчастных граждан которые были вынуждены работать на минималку или просто сидеть дома так как невозможно было найти работу?
Вот и увеличили пенсионный возраст!
На заседании коллегии министерств в городской администрации губернатор региона Анатолий Артамонов сделал весьма смелое и резонансное заявление.
Обсуждая текущее экономическое положение, глава региона отметил, что сегодня совокупное богатство Калужской области растет, ведь на улицах уже якобы не встретишь старых отечественных машин. Однако при этом многие пенсионеры перебиваются с хлеба на воду.
Губернатор не стал вдаваться в подробности, не стал и приводить в пример ни нищенские размеры пенсий калужан, ни стоимость услуг ЖКХ, лекарств и даже еды. Глава региона обвинил в бедности самих стариков. По мнению Анатолия Артамонова, пенсионерам следовало воспитывать достойно своих детей. Именно они и должны бы содержать своих родителей, а не государство.
«А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть», — отметил он.
А с каких баллов цыганам пенсию начисляют?
«А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, так не должно быть», — отметил он. Не проблема. Но тогда мы тоже не должны содержать ПФР, нет? А также вас, чиновников. Ведь если государство не обязано "содержать" граждан, то, следовательно, и граждане не обязаны содержать государство. Баш на баш, тысызыть. Верните все уплаченные за человека взносы, с процентами, и никто к вам обращаться за пенсией не будет)))
Деньги в конвертах любите получать? Вот и аукаться начинает...
а где именно работать ещё? После 40ка то уже никуда не берут, а после 50 вообще трындец, а дальше? Где работать то, а Дроздов?
"Поэтому пусть продолжают работать, это же страховая система, а не благотворительность", — резюмировал Дроздов --- фу, а надо было посоветовать заняться бизнесом
Ты не Антон, ты просто -Г * * * * Н.
Гость от 12.04.2017 10:40.
Что ж, растут стареющие дети, у всех трагедии и драма. А мы старики слезливыми глазами смотрим на страдания и драмы эти и остаемся одиноки, как ... у Адама.
Ради шубохранилищ хозяев России не грех и от пенсии отказаться - кругом ведь враги!
щя под шум от взрывов терактов ещё кучу антинародных законов на принимают.
Для сравнения хочу сказать, что в Израиле пособие по старости платят всем, включая тех, кто ни дня не проработал в Израиле. Пенсию действительно нужно заработать, а пособие по старости начинают выплачивать автоматически - по достижении пенсионного возраста. А тем, у кого нет других источников дохода, выплачивают дополнительно социальное пособие - чтобы обеспечить прожиточный минимум. Не скажу, что на эти деньги можно жить роскошно, но прилично - можно. Учитывая, что при этом предоставляется ряд других льгот. А Израиль не назовешь богатым государством.
ФСБ уже предупредила о готовящихся терактах.
По словам Дроздова, после наступления пенсионного возраста нужно проработать еще примерно пять лет ---------------------- ... а потом помереть. И ради этого вам люди всю жизнь деньги перечисляют?
Всемогущий, вездесущий, покрытый голубыми небесами. Господь смотрит на нас глупцов из райской гущи и думает - заварили проблемы, теперь расхлебывайте сами.
Забыли наши "небожители", что самые масштабные акции протеста были в России после попытки обокрасть пенсионеров посредством монетизации льгот. Пенсионеры это не студенты-хипстеры, им терять нечего.
Террористы намерены провести новые атаки в России, заявил глава ФСБ и руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
Тем не менее государство взвалило содержание израильских пенсионеров, украинских
Понятно, что социальные достижения СССР утрачены и страна медленно, но верно движется по пути отказа от социальных гарантий. Наивных граждан, которые верят во что-то бесплатное от государства, просто жаль. Надо думать о себе и своей семье самостоятельно и на выборах голосовать за тех, кто хотя бы теоритически способен эти социальные гарантии возродить. Ну уж точно не за нынешних коррупционеров
Про выборы - это зря. Там работают иные "механизмы". Специфику вы, наверно, знаете. Это целый политический многоплановый комплекс, состоящий из агитации, пропаганды (см. у кого главные и самые массовые СМИ), отбора кандидатов через все немыслимые "фильтры", системы формирования избиркомов, системы учета голосов, сбора и учета информаци и так далее и далее... И вся эта хитрая машина в "тумане" контролируется из одного логова, огражденного кирпичной стеной в центре старого города. Зазеркалье. Поэтому в России не выборы, а голосование.
Бабушки и патриоты земли русской в рваных штанах и голодные, побегут голосовать с верой в честного Путина и с не меньшей верой в вора Навального(конечно же, 100%-го агента госдепа США) И проголосуют как надо. Пригонят крепостных бюджетников. Военные проголосуют, как положено по уставу(и срочникам подскажут, за кого галочку ставить, если кто из них сомневается или не знает). Плюс "гражданские" силовики. Я просто вангую, попомните мое пророчество. Ведь если не Путин не выиграет, то наступит апокалипсис, голодомор и небеса упадут на землю, а из преисподней вылезет люцифер, и будет творить свои бесчинства, потому что некому будет его остановить. Путин победит, соберёт толпу и поблагодарит народ РФ за оказанное доверие, пустит скупую мужскую слезу, потом пообещает всем, что завтра наступит рай, что мы обязательно прорвемся. А в итоге ничего так и не изменится в нашей стране бегущих на месте. Ну а виноват в этом, конечно, будет госдеп, геи из Европы, ну или кто там у нас будут актуальные враги на тот момент.
Так ведь эту новую пенсионную реформу уж так хвалили, говорили, что пенсия будет у всех в полтора раза больше чем раньше! А на деле то оказалось, что люди даже на крохи себе не заработали! Ну и дела! Зато чиновники и депутаты и прочие прокуроры нехилое пенсионное бабло получают!
Интересно Путина как Каддафи когда огуляют?
"Я просто вангую, попомните мое пророчество." врешь ты все как сивый мерин! по методичке своего вождя лехаима! злость , ненависть и твоя никчемность все с избытком напихано в твой камент! манька величко лепшая твоя подружка!
"Интересно Путина как Каддафи когда огуляют?" никогда! некому просто! ваши хотелки дальше вашего интереса никогда не пойдут! слабы вы, и вождь ваш слабак! воинство диванное!
дед, лучше бы новость прокомментировал.
а что новость каментовать? ищут ессно пути "оптимизации", мы не сверхдержава, денежка с провинций потоком не льется, станка тоже нет, построили капитализем, за который мечтали по курилкам! теперь вот давимся! пенсия она и при брежневе была весьма скромная, с чего ей сейчас быть шикарной? овальный это точно не прибавка к пенсии! да! что то я ни разу ни одного пикета возле пенсионного фонда не наблюдал!!
А зачем деду новость комментировать ? Он полностью согласен с политикой власти. Он и с веревочкой и мылом сам придет, если власть обяжет.
Что бы заработать 11 баллов надо заплатить налогов 18000 рублей за весь трудовой стаж. Так что за бортом остались только те, кто ни дня не работал легально. А виноват конечно Путин.