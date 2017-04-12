Фото: barnaul.org

Общегородской субботник в Барнауле в этом году состоится 21 апреля. Глава администрации краевой столицы Сергей Дугин призвал жителей проявить активность и поучаствовать в уборке улиц.

"Обращаюсь к коллективам предприятий и организаций, учреждений образования, ко всем неравнодушным барнаульцам с просьбой принять участие в весенней уборке, в общегородском субботнике 21 апреля — делом доказать свою любовь к родному городу, подать хороший пример подрастающему поколению", — цитирует слова сити-менеджера пресс-центр мэрии.

Сергей Дугин подчеркнул, что в прошлом году в апрельском субботнике приняли участие порядка 100 тысяч человек.

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"Радует, что неравнодушных барнаульцев становится больше. Все хотят жить в чистом городе. Заботясь о поддержании порядка в городе, мы заботимся прежде всего о себе и своих детях", — добавил глава администрации.

Напомним, 1 апреля в краевом центре стартовал месячник санитарной очистки.