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Министр труда Максим Топилин заявил, что в ведомстве сейчас разрабатывают законопроект об обязанности работодателей выявлять ранние признаки профессиональных заболеваний у своих сотрудников. Об этом пишут "Ведомости".

По мнению чиновника, важно ввести экономические стимулы, для того чтобы работодатели были заинтересованы и обязаны следить за здоровьем своих сотрудников.

Топилин отметил, что если у работника будут обнаружены признаки какого-то заболевания, то его нужно будет переобучать и выводить с этого рабочего места. Работа над законопроектом продолжится два года.