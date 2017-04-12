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Министр труда Максим Топилин заявил, что в ведомстве сейчас разрабатывают законопроект об обязанности работодателей выявлять ранние признаки профессиональных заболеваний у своих сотрудников. Об этом пишут "Ведомости".
По мнению чиновника, важно ввести экономические стимулы, для того чтобы работодатели были заинтересованы и обязаны следить за здоровьем своих сотрудников.
Топилин отметил, что если у работника будут обнаружены признаки какого-то заболевания, то его нужно будет переобучать и выводить с этого рабочего места. Работа над законопроектом продолжится два года.
Комментарии
Тогда и работать некому будет, конечно если в такой комиссии, знакомых и родственников не будет.
выявлять и за ворота
Это просто п...ц!
сейчас после 40ка с огромным опытом то работу не найти, а уж без опыта и подавно
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Видимо теперь будет как в том советском анекдоте - Здравствуйте и до свидания.
плохо когда министр труда сам никогда не трудился.