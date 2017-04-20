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Как обезопасить себя от клещей?

, ИА "Амител"
Ученые разработали эффективную защиту от клещей и других кровососущих насекомых

Совсем скоро начнется туристический сезон. Но не стоит забывать, что теплая погода пробуждает не только людей, но и опасных насекомых. Именно на конец весны — начало лета приходится пик активности клещей, переносчиков  таких опаснейших болезней, как энцефалит и боррелиоз.

Самая большая опасность клещей — в их незаметности. Обычно насекомые обитают в траве, иногда — на деревьях и прицепляются к одежде мимо проходящих людей. От паразитов можно защититься с помощью репеллентов  и плотной одежды, полностью закрывающей тело. Но эти средства не дают гарантированный результат.

Группа Компаний "Энергоконтракт" разработала костюм "Биостоп" — инновационную защиту не только от клещей, но и других кровососущих насекомых — комаров, гнуса, мошки и прочих. Костюм сшит особым образом и пропитан специальным акарицидным средством.

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Тканевые складки особого кроя ("ловушки") задерживают клеща на участке костюма, не давая ему ползти выше, а состав, которым пропитана ткань, парализует его. Полная парализация наступает в течение 4-6 минут, после чего насекомое отпадает и гибнет.

"НИИ дезинфенктологии" Роспотребнадзора назвал эту разработку самым надежным средством противоэнцефалитной защиты. Безопасность акарицидного средства для человека подтверждена протоколами санитарно-гигиенических исследований, а нижняя подкладка костюма полностью исключает контакт с кожей.

Специально разработанная система закрепления препарата на ткани позволяет костюму сохранять свою эффективность на протяжении длительного времени: 100% защиты в течение 2 сезонов, даже после 50 стирок, что подтверждено испытаниями.

В Барнауле купить костюм "Биостоп" можно в сети магазинов "Трофей", специализирующихся на товарах для активного отдыха, рыбалки и охоты.

Сеть магазинов Трофей: ул. Малахова, 119, тел. 227-217, 290-005;
ул. Калинина, 30/7, тел. 227-230; ул. Короленко, 102, тел. 202- 920
Также подробную информацию можно узнать на сайте компании

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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