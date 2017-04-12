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Операции с биткоинами и прочей криптовалютой могут легализовать в России в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Как заявил в интервью западному изданию заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев, данный шаг может быть реализован в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. "Государство должно знать каждого участника финансовой операции. Если это сделка, то лицам, принимающим в ней непосредственное участие, необходимо понимать, у кого они покупают и кому они продают, как это происходит при банковских операциях", — отметил чиновник.

Ранее замглавы Центробанка России Ольга Скоробогатова указывала, что регулятор и Министерство финансов намерены выйти с предложением, связанным с обращением криптовалюты и, в частности, биткоинами.

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Напомним, биткоин является воплощением так называемых "виртуальных денег". Эта валюта не регулируется ни одним государством. Отличительной чертой биткоинов является анонимность совершаемых с помощью них операций.