Фото: finiq.ru
Операции с биткоинами и прочей криптовалютой могут легализовать в России в 2018 году, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Как заявил в интервью западному изданию заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев, данный шаг может быть реализован в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. "Государство должно знать каждого участника финансовой операции. Если это сделка, то лицам, принимающим в ней непосредственное участие, необходимо понимать, у кого они покупают и кому они продают, как это происходит при банковских операциях", — отметил чиновник.
Ранее замглавы Центробанка России Ольга Скоробогатова указывала, что регулятор и Министерство финансов намерены выйти с предложением, связанным с обращением криптовалюты и, в частности, биткоинами.
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Напомним, биткоин является воплощением так называемых "виртуальных денег". Эта валюта не регулируется ни одним государством. Отличительной чертой биткоинов является анонимность совершаемых с помощью них операций.
Комментарии
Конечно, как же с коррупцией бороться. Это верный выход! Легализовать биткоин! И коррупции нет.
Р.S( АМИК- новая версия- такая стрёмная если честно.)
2.04.2017 10:48 - гость - Р.S( АМИК- новая версия- такая стрёмная если честно.)
Я кажется понял, комментируют на амике новости человек 30-35, не больше. Похоже почти все они пользовались старой версией.А подавляющее большинство заходящих на амик, читают и уходят без постов, это заходящие читатели. Поэтому получается, что 90 % заходящих заходят на новую версию
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