Фото: ugranow.ru
Депутаты от партии "Единая Россия" предложили внести поправки к закону "О полиции". Самые важные нормы в проекте касаются прав полицейских. Речь идет о новых правилах применения огнестрельного оружия, пишет "Коммерсант".
В настоящее время у полицейских нет права применять оружие "при значительном скоплении граждан, если в результате могут пострадать случайные лица" (ч. 6 ст. 23 закона). Единороссы хотят снять эти ограничения для случаев предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания.
Отметим, что сейчас эти права имеют сотрудники ФСБ. Также в новом законе появится пункт о том, что "государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей".
Комментарии
Ну слава богу, разрешили. А то ФСБ можно, нацгвардии можно, а полиция опять крайняя. Ну теперь держитесь, террористы всякие! Хоть преступниками объявляет суд, теперь все подстреляные будут ими.
Если это не пиар акция двух недалеких законотворцев, то дела в стране действительно плохи. Когда силовикам дают подобные права, понятно, государство агонизирует. Ради чего это нужно власти? Чтобы хоть еще на несколько дней продлить свое существование?
главное побольше патриотизма и духовных скреп
На следующем митинге против коррупции в толпе появится один вооружённый человек и всё можно всех расстреливать. Главное всё по закону.
"Не 37 год", говорите? Ха!
Если был бы сейчас 37, то ты бы сейчас кишки рвал в здравице великому сталину, а потом бы за тобой пришли. Часиков в 4 утра
"отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания." ------------- Это очень кстати. А то скоро народ сволочей из кремля повыкидывает.
Теперь — после принятия — любой полицейский сможет стрелять в толпу (конечно, обеспечивая безопасность прохожих — совместите эти два положения). По женщинам — тоже, главное, чтобы без признаков беременности.
Сможет вламываться в дома и вскрывать машины — для задержания преступников. То есть стандартная схема «к вам пришли в 6 утра люди в форме» теперь сразу украсится пилой-болгаркой, и никаких «я жду моего адвоката».
Ну а венчает собой это законодательное творение презумпция доверия к действиям сотрудника полиции.
Хотя стрелять по женщинам, возможно, все же не стоит. Гораздо рациональней прятаться за их спинами согласно новейшей российской доктрине, озвученной Владимиром Владимировичем.
Надо всё это апробировать на думских депутатах. А потом закон поставить на голосование... Интересно - как проголосуют?
Международный уголовный суд в Гааге признал Россию страной оккупантом и обвинил руководство России в военных преступлениях.
Владимир Путин своим единоличным решением вывел Россию из состава МУС. Соответствующее решение опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.
Вся пикантность ситуации заключается не только в том, что это решение да факто является признанием Путиным своей персональной вины и правоты Международного Уголовного суда.
Дело еще и в том, что в полномочия президента РФ не входит принятие единоличных решений о присоединении или выходе России из международных соглашений. Президент может лишь утвердить или не утвердить соответствующее решение законодателей, которого в данном случае просто не было. Конечно нет никаких сомнений в том, что ручной российский парламент послушно и единогласно проголосовал бы за всё, за что прикажет проголосовать начальство. На даже эта формальное требование по соответствию закону в данном случае не было соблюдено, что говорит очень о многом.
Но и это еще не всё. В окружении Путина не нашлось ни одного юриста, который подсказал бы Великому Вождю, что это его решение не имеет обратной силы. Если Россия в момент совершения преступления находилась в правовом поле МУС, то никакие последующие отказы уже не имеют значения. Судить будут именно исходя из ситуации в момент совершения преступления.
Давно пора !!! Больше двух не собираться, про Путина и Медведева тока хорошее.... КНДР состоялась..... Трамп, разворачивай есминцы....
как власть боится революции 2017 .это вам не миролюбивые советские менты ни дубинок ни автоматов ни тем более водометов,да и со свободой слова в СССР как оказалось было намного свободней а сейчас дальнобойщиков давят ,фермеров тоже ,даже антикоррупционные митинги все закона да и от взятки можно откупится по закону, а не лоб зеленкой как в СССР,воруют бюджетами больших городов
" Светлый образ полицейского, защитника населения, стоящего на страже законов и справедливости, уходит постепенно в прошлое, вместе с ростом наглости и отмороженности Думы, ведущей праздный образ жизни, вместе с многочисленными помощниками, денно и нощно думающих: какие еще козни стране выдумать и как лучше обмануть народ, таща на себя нетрудовые доходы и высасывая полезность своей деятельности из пальца. Теперь полицейскому, все более подходит образ террориста, который в толпе все взрывает и во всех стреляет, а тонкая грань между добром и злом становится все более близкой и выгодной, принося пользу исключительно людям высокого ранга и доходов, которые и с охраной по улицам проедут и мигалки включат. А населению что остается - только экстремизм и голодные взгляды, а могли бы жить лучше при социализме, но голосуют за партию ЕР, как будто все состоят в секте. " (с)
Граждане бандиты, это что же происходит? С начала всех под благовидным предлогом разоружили, а затем по ним же разрешили стрелять.
Сосед меня наверно первого завалит-ДА Васисуалий?
Толпа людей, живое существо. И разум есть и дух и ток по нервам. И даже очень видно вещество, которое всегда всплывает первым.
Давно пора Едрена мать, умом Россию понимать.
12.04.2017 12:00 - гость -
Ментам уже можно сезон охоты открывать. Выходить на улицу и отстреливать нужных персонажей.
Так что ездий в тачке. По тачкам пока не разрешили стрелять без причины.
Хотя думаю и этот вопрос доработают, оставят рестр премиальных неприкасаемых жоповозок.
Правильно, что разрешили. Лучше стрелять из пушек по толпе, чтобы наверняка.
а когда по депутатам разрешат стрелять ? в думе сидят необразованные не далёкие люди , голосуют за любую движуху, лишь бы принять закон и показать как они "работают".................маразм крепчает, так можно и принять закон по стрельбе по подозрительному человеку, морда не понравилась расстреляли, разобрались , извинились и замяли !