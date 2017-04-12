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Новости

Полицейским в России хотят разрешить стрелять по толпе

, ИА "Амител"
Сейчас полицейские не имеют права стрелять по толпе при "значительном" скоплении граждан

Фото: ugranow.ru

Депутаты от партии "Единая Россия" предложили внести поправки к закону "О полиции". Самые важные нормы в проекте касаются прав полицейских. Речь идет о новых правилах применения огнестрельного оружия, пишет "Коммерсант".

В настоящее время у полицейских нет права применять оружие "при значительном скоплении граждан, если в результате могут пострадать случайные лица" (ч. 6 ст. 23 закона). Единороссы хотят снять эти ограничения для случаев предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания.

Отметим, что сейчас эти права имеют сотрудники ФСБ. Также в новом законе появится пункт о том, что "государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей". 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.04.2017 11:39
- гость -

Ну слава богу, разрешили. А то ФСБ можно, нацгвардии можно, а полиция опять крайняя. Ну теперь держитесь, террористы всякие! Хоть преступниками объявляет суд, теперь все подстреляные будут ими.

0  0
12.04.2017 11:41
- гость -

Если это не пиар акция двух недалеких законотворцев, то дела в стране действительно плохи. Когда силовикам дают подобные права, понятно, государство агонизирует. Ради чего это нужно власти? Чтобы хоть еще на несколько дней продлить свое существование?

0  0
12.04.2017 11:42
- гость -

главное побольше патриотизма и духовных скреп

0  0
12.04.2017 11:43
- гость -

На следующем митинге против коррупции в толпе появится один вооружённый человек и всё можно всех расстреливать. Главное всё по закону.

0  0
12.04.2017 11:44
- гость -

"Не 37 год", говорите? Ха!

0  0
12.04.2017 11:46
- гость -

Если был бы сейчас 37, то ты бы сейчас кишки рвал в здравице великому сталину, а потом бы за тобой пришли. Часиков в 4 утра

0  0
12.04.2017 11:49
- гость -

"отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания." ------------- Это очень кстати. А то скоро народ сволочей из кремля повыкидывает.

0  0
12.04.2017 11:49
- гость -

Теперь — после принятия — любой полицейский сможет стрелять в толпу (конечно, обеспечивая безопасность прохожих — совместите эти два положения). По женщинам — тоже, главное, чтобы без признаков беременности.

Сможет вламываться в дома и вскрывать машины — для задержания преступников. То есть стандартная схема «к вам пришли в 6 утра люди в форме» теперь сразу украсится пилой-болгаркой, и никаких «я жду моего адвоката».

Ну а венчает собой это законодательное творение презумпция доверия к действиям сотрудника полиции.

Хотя стрелять по женщинам, возможно, все же не стоит. Гораздо рациональней прятаться за их спинами согласно новейшей российской доктрине, озвученной Владимиром Владимировичем.

0  0
12.04.2017 11:50
- гость -

Надо всё это апробировать на думских депутатах. А потом закон поставить на голосование... Интересно - как проголосуют?

0  0
12.04.2017 11:51
- гость -

Международный уголовный суд в Гааге признал Россию страной оккупантом и обвинил руководство России в военных преступлениях.

Владимир Путин своим единоличным решением вывел Россию из состава МУС. Соответствующее решение опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

Вся пикантность ситуации заключается не только в том, что это решение да факто является признанием Путиным своей персональной вины и правоты Международного Уголовного суда.

Дело еще и в том, что в полномочия президента РФ не входит принятие единоличных решений о присоединении или выходе России из международных соглашений. Президент может лишь утвердить или не утвердить соответствующее решение законодателей, которого в данном случае просто не было. Конечно нет никаких сомнений в том, что ручной российский парламент послушно и единогласно проголосовал бы за всё, за что прикажет проголосовать начальство. На даже эта формальное требование по соответствию закону в данном случае не было соблюдено, что говорит очень о многом.

Но и это еще не всё. В окружении Путина не нашлось ни одного юриста, который подсказал бы Великому Вождю, что это его решение не имеет обратной силы. Если Россия в момент совершения преступления находилась в правовом поле МУС, то никакие последующие отказы уже не имеют значения. Судить будут именно исходя из ситуации в момент совершения преступления.

0  0
12.04.2017 11:51
- гость -

Давно пора !!! Больше двух не собираться, про Путина и Медведева тока хорошее.... КНДР состоялась..... Трамп, разворачивай есминцы....

0  0
12.04.2017 11:53
- гость -

как власть боится революции 2017 .это вам не миролюбивые советские менты ни дубинок ни автоматов ни тем более водометов,да и со свободой слова в СССР как оказалось было намного свободней а сейчас дальнобойщиков давят ,фермеров тоже ,даже антикоррупционные митинги все закона да и от взятки можно откупится по закону, а не лоб зеленкой как в СССР,воруют бюджетами больших городов

0  0
12.04.2017 11:55
- гость -

" Светлый образ полицейского, защитника населения, стоящего на страже законов и справедливости, уходит постепенно в прошлое, вместе с ростом наглости и отмороженности Думы, ведущей праздный образ жизни, вместе с многочисленными помощниками, денно и нощно думающих: какие еще козни стране выдумать и как лучше обмануть народ, таща на себя нетрудовые доходы и высасывая полезность своей деятельности из пальца. Теперь полицейскому, все более подходит образ террориста, который в толпе все взрывает и во всех стреляет, а тонкая грань между добром и злом становится все более близкой и выгодной, принося пользу исключительно людям высокого ранга и доходов, которые и с охраной по улицам проедут и мигалки включат. А населению что остается - только экстремизм и голодные взгляды, а могли бы жить лучше при социализме, но голосуют за партию ЕР, как будто все состоят в секте. " (с)

0  0
12.04.2017 11:59
- гость -

Граждане бандиты, это что же происходит? С начала всех под благовидным предлогом разоружили, а затем по ним же разрешили стрелять.

0  0
12.04.2017 12:00
- гость -

Сосед меня наверно первого завалит-ДА Васисуалий?

0  0
12.04.2017 12:02
- гость -

Толпа людей, живое существо. И разум есть и дух и ток по нервам. И даже очень видно вещество, которое всегда всплывает первым.

0  0
12.04.2017 12:05
- гость -

Давно пора Едрена мать, умом Россию понимать.

0  0
12.04.2017 12:05
- гость -

12.04.2017 12:00 - гость -

Ментам уже можно сезон охоты открывать. Выходить на улицу и отстреливать нужных персонажей.

Так что ездий в тачке. По тачкам пока не разрешили стрелять без причины.

Хотя думаю и этот вопрос доработают, оставят рестр премиальных неприкасаемых жоповозок.

0  0
12.04.2017 12:08
гость

Правильно, что разрешили. Лучше стрелять из пушек по толпе, чтобы наверняка.

0  0
12.04.2017 12:09
ыыы

а когда по депутатам разрешат стрелять ? в думе сидят необразованные не далёкие люди , голосуют за любую движуху, лишь бы принять закон и показать как они "работают".................маразм крепчает, так можно и принять закон по стрельбе по подозрительному человеку, морда не понравилась расстреляли, разобрались , извинились и замяли !

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