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Депутаты от партии "Единая Россия" предложили внести поправки к закону "О полиции". Самые важные нормы в проекте касаются прав полицейских. Речь идет о новых правилах применения огнестрельного оружия, пишет "Коммерсант".

В настоящее время у полицейских нет права применять оружие "при значительном скоплении граждан, если в результате могут пострадать случайные лица" (ч. 6 ст. 23 закона). Единороссы хотят снять эти ограничения для случаев предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, здания.

Отметим, что сейчас эти права имеют сотрудники ФСБ. Также в новом законе появится пункт о том, что "государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции при выполнении им служебных обязанностей".