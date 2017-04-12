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Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет

, ИА "Амител"
Для этого Минздрав должен сформировать приоритетные проекты по развитию здравоохранения

Фото: nord-news.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения сформировать проекты в сфере здравоохранения, которые будут способствовать повышению продолжительности жизни россиян до 76 лет. Об этом пишет "Коммерсант".

Таких показателей нужно добиться в России уже к 2025 году. Основные проекты Минздрав и Минфин должны будут сформировать до 30 июня. Также новые проекты должны будут способствовать уменьшению показателя младенческой смертности до 4,5 на 1 тысячу родившихся живыми, а также снижению смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тысяч населения соответствующего возраста.

Также специалисты ведомств должны разработать проекты, которые будут способствовать снижению смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев на 100 тысяч населения и снижению смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Также новые проекты должны быть направлены на то, чтобы сокращалось время ожидания врача и увеличивалось время приема специалистов.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.04.2017 12:54
другой

Опа, пенсия похоже сдвигается

0  0
12.04.2017 12:58
- гость -

Да конечно из за пензии вся возня

0  0
12.04.2017 12:58
- гость -

Согласно планам Миздрава РФ совместно с Фондом обязательного медицинского страхования готовятся поправки в законодательство, согласно которым бесплатных полисов ОМС должны лишиться безработные и самозанятые россияне. Об этом со ссылкой на доклад Минздрава «Об итогах работы Министерства здравоохранения России в 2016 году и задачах на 2017 год» сообщает РБК.

Если эта инициатива пройдет, то конституционного права на бесплатное обращения за медпомощью лишат примерно 20 млн. россиян или каждого 4-го взрослого.

0  0
12.04.2017 12:58
- гость -

чтобы на пенсию в 76 лет уходить. Браво!

0  0
12.04.2017 12:59
- гость -

Проводимая в России политика оптимизации медицинских учреждений привела к беспрецедентному сокращению количества больниц и поликлиник на территории страны. В период 2000-2015 гг. число российских больниц сократилось почти в два раза - с 10,7 до 5,4 тысяч. По их числу современная Россия отстает от РСФСР 1932 года, фактически откатившись к показателям 90-летней давности.

0  0
12.04.2017 13:00
- гость -

ОК. немного поправим статистику и вуаля. средняя продолжительность 146 лет

0  0
12.04.2017 13:01
месный

а указ о том что в году 150 дней и пересчитать возраст всех по новому ещё не вышел?

0  0
12.04.2017 13:02
- гость -

щас, на бумаге в момент повысят...а в Алтайском крае - сразу до 86 лет! не привыкать...

0  0
12.04.2017 13:03
- гость -

Число больничных коек на 10 000 населения сократилось за 15 лет с 115 до 83,4 мест, то есть на 27,5%, что власти оправдывают «низкой эффективностью их использования». Согласно позиции официальных лиц, массовое сокращение коек является частью стратегии, подразумевающей перераспределение ресурсов здравоохранения на уровень поликлиник.

Однако на практике наряду с больницами, в России продолжают массово ликвидироваться амбулатории и поликлиники. Их число за первые 15 лет XXI века сократилось на 12,7% - с 21,3 до 18,6 тысяч учреждений. В то же самое время нагрузка на них ощутимо выросла: в расчете на 10 000 населения число обращений выросло с 243,2 до 263,5 человек в смену, то есть на 8,4%.

Особенно чувствительно процессы оптимизации ударили по селу: с 2000 года по 2014 год количество больничных учреждений в сельской местности сократилось более чем в 4 раза. Число коек в больничных учреждениях также сокращалось в сельской местности интенсивнее, чем в городах - в селах с 2000 года количество коек уменьшилось примерно в 1,6 раза, в городах - в 1,3 раза.

Без кардинального пересмотра модели здравоохранения, отказа от политики «бездумной» оптимизации российская медицина в обозримом будущем имеет все шансы стать «здравоЗахоронением», навсегда потеряв шанс приблизиться по качеству к стандартам развитых стран мира.

0  0
12.04.2017 13:05
медведь-шатун

Согласен в АК сразу 146 годов всё население будет по отчётам жить....

0  0
12.04.2017 13:09
- гость -

Для способствования повышения продолжительности жизни россиян до 76 лет, необходимо чаще ставить клизму. Шлаки вымываются с организма вместе с мозгами и жить становится лучше и веселей.

0  0
12.04.2017 13:11
- гость -

12.04.2017 13:09 - гость -

Пациент, проходите на клизмирование.

0  0
12.04.2017 13:12
- гость -

Здравствуйте российские люди, я - ваш премьер. Чтобы жили вы лучше и счастливо мы приняли ряд эффективных мер.

0  0
12.04.2017 13:13
- гость -

Хорошего вам настроения!!!

0  0
12.04.2017 13:17
- гость -

Приказом по гарнизону число пи считать равным 5.

0  0
12.04.2017 13:18
- гость -

Зачем медикам-то давать команду, командуй сразу Росстату, он напишет эту продолжительность жизни без всяких вложений в медицину. Все равно никто не поверит в эту цифирь, потому что это вранье.

0  0
12.04.2017 13:21
- гость -

С такими продуктами(сплошная химия=стиральный порошок) вряд ли удастся повысить продолжительность жизни.

0  0
12.04.2017 13:21
- гость -

Как пошутил Греф по похожему поводу - "цифра роста будет зависеть от того, кому будет подчиняться Росстат"

0  0
12.04.2017 13:27
Массаж мозга

Будут считать не все жизни. Короткие считать не будут. Росстат посчитает, по телевизору объявят - всё, продолжительность жизни выросла. Почему не до 100 лет. Так сразу нельзя резко - иностранные партнёры не поверят.

0  0
12.04.2017 13:30
гость

Хорошее поручение. Лучше чем предложение держаться или идти в бизнес

0  0
12.04.2017 13:30
к.к.к.

посмеялся за обедом))) это как каждой семье к 2000-му году по квартире

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12.04.2017 13:34
- гость -

Молодец. Кто бы мог сейчас вспомнить, что всего несколько лет назад Д.А. Медведев утверждал, что средняя продолжительность жизни в России у мужчин 59 лет, а у женщин - 71 год, что в среднем на 12 лет меньше, чем в США и на пять лет меньше, чем в Китае. Стоило поруководить несколько лет и в России уже совершенно другая ситуация.

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