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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения сформировать проекты в сфере здравоохранения, которые будут способствовать повышению продолжительности жизни россиян до 76 лет. Об этом пишет "Коммерсант".

Таких показателей нужно добиться в России уже к 2025 году. Основные проекты Минздрав и Минфин должны будут сформировать до 30 июня. Также новые проекты должны будут способствовать уменьшению показателя младенческой смертности до 4,5 на 1 тысячу родившихся живыми, а также снижению смертности лиц трудоспособного возраста к 2025 году до 380 на 100 тысяч населения соответствующего возраста.

Также специалисты ведомств должны разработать проекты, которые будут способствовать снижению смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев на 100 тысяч населения и снижению смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Также новые проекты должны быть направлены на то, чтобы сокращалось время ожидания врача и увеличивалось время приема специалистов.