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Ученые предсказывают нашествие клещей на Алтае из-за теплой весны

, ИА "Амител"
Теплая весна, по мнению биологов АлтГУ, благоприятна для увеличения количества клещей

Фото: lifeline.de

Теплая весна в Алтайском крае может стать благоприятной для увеличения количества клещей. Об этом сообщили ученые Алтайского государственного университета.

По их мнению, размер популяции клещей зависит не только от погодных условий и ряда других факторов, но еще и от прокормителей, то есть животных и человека. Клещи питаются один раз в сезон, и пока они еще не подросли, их "добычей" становятся преимущественно мышевидные грызуны.

"В этом году, по словам садоводов, наблюдается большое количество мышей. Если мыши хорошо перезимовали, значит, клещам будет чем питаться. Однако, если май будет влажным и холодным, то вспышка численности этих насекомых собьется. В то же время в этом году практически не было видно зайцев. А этот фактор наиболее важен для человека, поскольку кровью и зайцев, и человека питается один и тот же вид клещей. Как говорится, если зайцев много, то и клещей будет немало. Поэтому из-за противоречивых данных сложно делать какие-либо прогнозы", — приводит пресс-служба вуза слова доцента кафедры зоологии и физиологии АлтГУ, к.б.н Ирины Кудряшовой.

По данным университета, на территории региона насчитывается порядка 15 видов клещей. Самый опасный – таежный клещ (Ixodes persulcatus), являющийся переносчиком энцефалита, обитает и в окрестностях Барнаула. Кроме того, в краевом центре и пригороде водится более трех видов клещей.

"С любым из этих видов, включая и таежного, горожане могут встретиться где угодно: и в пригородном лесу, и в парке, и в березовой роще, и в небольшом околке. С началом весны производители различных репеллентов усиленно рекламируют свои средства как лучший способ защиты от насекомых-вредителей. Но эта химия помогает отчасти. Следует помнить, что клещи настроены на запах любого теплокровного существа, в том числе и человека. Самке важно напиться крови для дальнейшего продолжения рода, поэтому, чем бы вы там ни прыскались, она будет стараться выполнить свою задачу. А запах репеллентов или эфирных масел убережет вас от укуса лишь какой-то части насекомых", — добавила представитель университета.

Отметим, ранее стало известно, что в начале апреля на территории Алтайского края был зафиксирован первый случай укуса клеща. В прошлом году к концу апреля от насекомых пострадали в регионе в общей сложности около тысячи человек.

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Комментарии

12.04.2017 11:57
- гость -

У нас есть ученые?

0  0
12.04.2017 13:17
- гость -

Жесть. Ненавижу этих тварей. Пару лет назад в начале апреля меня укусил клещ, Переболела клещевым тифом. Самое интересное, что укусил в черте города, по скверам, паркам не гуляла, по траве не шастала. Работаю в офисе. есть предположение, что где то в общественном транспорте подцепила. Будьте аккуратны!

0  0
12.04.2017 13:25
- гость -

12.04.2017 13:17 - гость -

Точно в общественном транспорте, а не во время беспорядочных половых связей?

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