Фото: roscosmos.ru, instagram.com/olegmks/
Портал Amic.ru по случаю празднования Дня космонавтики решил напомнить своим читателям, как выглядят города Алтайского края с высоты МКС.
Отметим, что Барнаул и Бийск в свое время попадали в объективы сотрудников Международной космической станции, которые с удовольствием делились своими снимками с широкой общественностью.
Например, российский космонавт публиковал на своей странице в Instagram такой снимок краевой столицы:
А вот Барнаул в белых тонах:
Попадал под пристальный взгляд Олега Артемьева и Бийск:
Комментарии
больше походит на фото с самолета
красиво!
а я свой дом увидел)))