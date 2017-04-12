Фото: roscosmos.ru, instagram.com/olegmks/

Портал Amic.ru по случаю празднования Дня космонавтики решил напомнить своим читателям, как выглядят города Алтайского края с высоты МКС.

Отметим, что Барнаул и Бийск в свое время попадали в объективы сотрудников Международной космической станции, которые с удовольствием делились своими снимками с широкой общественностью.

Например, российский космонавт публиковал на своей странице в Instagram такой снимок краевой столицы:

Города России — Барнаул. Алтайский край. Cities in Russia — Barnaul. Altay Kray. A post shared by Oleg Artemyev (@olegmks) on Jul 6, 2014 at 1:06pm PDT

А вот Барнаул в белых тонах:

Попадал под пристальный взгляд Олега Артемьева и Бийск: