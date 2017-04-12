Организаторы за месяц до проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" показали журналистам и вице-премьеру Вячеславу Кириленко главную сцену. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

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Как сообщается, европейские артисты будут выступать в Международном выставочном центре. Во время шоу отдельные части сцены будут вращаться.

Высота сцены равна 14 метрам, ширина — 70 метрам, а глубина — 28 метрам. Специалисты уже успели установить 1800 осветительных приборов. Некоторые из них уже введены в эксплуатацию.

Россию должна была представлять российская певица Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за выступлений в Крыму.