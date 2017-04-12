Организаторы за месяц до проведения песенного конкурса "Евровидение-2017" показали журналистам и вице-премьеру Вячеславу Кириленко главную сцену. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
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Как сообщается, европейские артисты будут выступать в Международном выставочном центре. Во время шоу отдельные части сцены будут вращаться.
Высота сцены равна 14 метрам, ширина — 70 метрам, а глубина — 28 метрам. Специалисты уже успели установить 1800 осветительных приборов. Некоторые из них уже введены в эксплуатацию.
Организаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса (фото)— 112.ua (@news112ua) 11 апреля 2017 г.
В этом году сцена занимает п...#новини #новостиhttps://t.co/qh0eUqbiF2 pic.twitter.com/P0vAdciECq
Россию должна была представлять российская певица Юлия Самойлова. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за выступлений в Крыму.
Комментарии
Молодцы, братья украинцы. Красиво и необычно. Достойный мировой праздник готовят.