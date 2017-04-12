Новый предмет в школьной программе должен появиться в Алтайском крае уже осенью 2017 года. Одиннадцатиклассники начнут изучать астрономию по учебникам Воронцова-Вельяминова и Страута.

О том, что Алтайский край готов к введению астрономии в школьную программу, заявил министр образования и науки региона Александра Жидких. Он отметил, что раньше этот предмет вели преподаватели физики, и эта ситуация не изменится. Педагогам устроят повышение квалификации по этому предмету. "У нас уже есть учебники. Изучать предмет школьники будут по учебникам астрономии базового уровня Воронцова-Вельяминова и Страута", — заявил Жидких.

В настоящий момент не все учебные заведения региона в полном объеме обеспечены учебниками. Часть фонда устарела, и ее необходимо обновить. К моменту введения предмета в учебную программу необходимые пособия поступят в школы края, отмечают специалисты ведомства.