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Астрономию должны вернуть в школы Алтайского края с нового учебного года

, ИА "Амител"
Изучать астрономию школьники региона будут по учебникам Воронцова-Вельяминова

Новый предмет в школьной программе должен появиться в Алтайском крае уже осенью 2017 года. Одиннадцатиклассники начнут изучать астрономию по учебникам Воронцова-Вельяминова и Страута.

О том, что Алтайский край готов к введению астрономии в школьную программу, заявил министр образования и науки региона Александра Жидких. Он отметил, что раньше этот предмет вели преподаватели физики, и эта ситуация не изменится. Педагогам устроят повышение квалификации по этому предмету.  "У нас уже есть учебники. Изучать предмет школьники будут по учебникам астрономии базового уровня Воронцова-Вельяминова и Страута", — заявил Жидких.

В настоящий момент не все учебные заведения региона в полном объеме обеспечены учебниками. Часть фонда устарела, и ее необходимо обновить. К моменту введения предмета в учебную программу необходимые пособия поступят в школы края, отмечают специалисты ведомства.

 


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Комментарии

12.04.2017 12:44
- гость -

не может быть...

0  0
12.04.2017 12:45
Алекс

Тяжело будет детям - ведь многие родители убеждены, что Земля плоская и вокруг нее вращается Солнце...

0  0
12.04.2017 12:49
- гость -

12.04.2017 12:45 Алекс

Мне 41. Сыну 15. Я астрономию в школе изучал. Вы видимо моложе и предчувствуете сложности?

0  0
12.04.2017 13:25
- гость -

Да, нам астрономия, с астрономическими суммами куда то, ох как необходима. Хороший жизненный ориентир, если кому не сейчас, то в будущем свете.

0  0
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