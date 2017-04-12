Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" рассказал, как изменится стиль LADA к 2050 году — презентация состоялась в рамках Первой Московской биеннале дизайна, которая проходит в Центральном доме художника в столице.

Как сообщает пресс-служба компании, директор по дизайну ПАО ''АвтоВАЗ'' Стив Маттин поведал о грядущей эволюции на примере седана LADA Vesta, универсала LADA Vesta Cross, а также концептуального кроссовера LADA XCODE.

Судя по эскизам, отечественный автопром ждут большие изменения.