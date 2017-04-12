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"АвтоВАЗ" показал, какой будет LADA к 2050 году. Фото и видео

, ИА "Амител"
Фирменная ДНК "АвтоВАЗа" была презентована на Первой Московской биеннале дизайна

Фото: lada.ru

"АвтоВАЗ" рассказал, как изменится стиль LADA к 2050 году — презентация состоялась в рамках Первой Московской биеннале дизайна, которая проходит в Центральном доме художника в столице.

Как сообщает пресс-служба компании, директор по дизайну ПАО ''АвтоВАЗ'' Стив Маттин поведал о грядущей эволюции на примере седана LADA Vesta, универсала LADA Vesta Cross, а также концептуального кроссовера LADA XCODE.

Судя по эскизам, отечественный автопром ждут большие изменения.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.04.2017 11:48
- гость -

Все еще на колесах, у остальных к тому времени летать будут

0  0
12.04.2017 11:50
- гость -

тупые выштамповки иксреечные так и останутся?

0  0
12.04.2017 11:56
- гость -

Видимо засела в ИТР бездарная клоака, и бедная Лада, только платье меняет.

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