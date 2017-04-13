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Безумный "Форсаж-8" без Пола Уокера и другие премьеры недели в кино

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Главная картина апреля готова взорвать российский прокат

Главной картиной этой недели в кино, как и всего апреля в целом, будет восьмая часть популярной франшизы "Форсаж", которой уже предрекают невероятный успех в мировом прокате. Предыдущая серия с Полом Уокером собрала около 1,7 миллиарда долларов и вошла в десятку самых кассовых картин в истории кино. Рассказываем, что еще, кроме картины, где Вин Дизель будет удивлять фанатов безумными гонками на автомобилях, можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах на этой неделе.

"Форсаж-8"

Режиссер — Ф. Гэри Грей

В ролях: Вин Дизель, Шарлиз Терон, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхем

Судя по трейлеру, понятно, что в восьмой части главный герой Доминик Торетто в исполнении Вина Дизеля предает свою команду ради Шарлиз Терон и становится главным врагом. Предать команду ради Шарлиз Терон не зазорно, но создатели явно скрывают истинные причины такого поступка Торетто. Правду можно узнать, только сходив в кино. Например, в восьмой части будет много безумных трюков. Из трейлера видно, как автомобили по льду пытаются оторваться от подводной лодки, а Дуэйн Джонсон и вовсе на безумной скорости руками перехватывает торпеду. В общем, больше безумных трюков, красивых машин и соблазнительных женщин. "Форсаж-8" оккупирует практически все барнаульские кинотеатры, поэтому создателям российского блокбастера "Время первых" нужно приготовиться к огромному падению в сборах и провалу в прокате.

Студия Universal же объявила, что в 2019 и 2021 годах выйдут ещё две серии "Форсажа".

"Ой, мамочки"

Режиссер — Ноеми Саглио

В ролях: Жюльет Бинош, Камилль Коттен

Мадо — самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот, по совпадению, обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из нее мама.

Французская комедия, которая может быть интересна исключительно участием в ней великолепной актрисы Жюльет Бинош.

"Жена смотрителя зоопарка"

Режиссер — Ники Каро

В ролях: Джессика Честейн, Даниэль Брюль

Новозеландская постановщица Ники Каро готовится снимать для Disney игровую версию "Мулана". Пока же в прокат выходит ее драма, в основе которой лежит реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. В главной роли здесь Джессика Честейн, которая является одной из самых лучших современных американских актрис.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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