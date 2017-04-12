Фото: images.stopgame.ru

Японская компания Bandai в честь 20-летнего юбилея легендарной игрушки "Тамагочи" выпустила новую версию виртуального питомца, пишет портал vistanews.ru.

Отметим, что размер современной версии меньше в два раза, чем у ее предшественницы. Кроме этого, у современной игрушки можно выбрать одного из шести питомцев.

Цена "Тамагочи" – 14 долларов. Сейчас эту игрушку нельзя найти в японских магазинах, все раскуплено.

Напомним, впервые в магазинах начали продавать "Тамагочи" в 1996 году. Это было маленькое электрическое устройство. Своим видом оно напоминало обычное яйцо. Также у него был черно-белый экран и всего лишь три кнопки.