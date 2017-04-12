Среда, 12 Апрель, 13:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,96
€ 60,3
Brent
$ 51,5
16°
Обь
293см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

Пропавший в Барнауле 11-летний мальчик найден мертвым

, ИА "Амител"
Тело ребенка было найдено в одном из садоводств Первомайского района

Фото: vdvbezheck.ru

Тело 11-летнего Димы Попова, которого со 2 апреля искали правоохранители и волонтеры, обнаружили утром в среду в одном из садоводств Первомайского района Алтайского края.

Мальчика нашли в дачном домике. "При проведении осмотра на теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, он скончался в результате общего переохлаждения организма", — сообщают в краевом управлении СКР.

Напомним, 11-летний барнаулец пропал без вести 2 апреля. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Вместе с правоохранителями ребенка усиленно искали волонтеры.

Читайте также: Уголовное дело возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Барнауле

Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняются причины, побудившие ребенка уйти из дома.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

12.04.2017 12:37
Снайпер

Любите детей своих, нормально общайтесь с ними и оберегайте от сомнительных знакомств. И явно садовый домик был знаком мальчику, почему же не проверили раньше????

0  0
12.04.2017 12:39
- гость -

твою мать.....

0  0
12.04.2017 12:40
Сергей

Если в Алтайском крае был один садовый домик, то его обязательно бы проверили!

0  0
12.04.2017 12:44
- гость -

Точно переохлаждение? Выгодная формулировка. Ксению Бокову так и не нашли...

0  0
12.04.2017 12:48
Гость

Родителям – сил пережить это...

0  0
12.04.2017 12:52
- гость -

Соболезную

0  0
12.04.2017 12:55
- гость -

12.04.2017 12:37 Снайпер --- как определил, что домик был знаком?

0  0
12.04.2017 13:03
Снайпер

12.04.2017 12:55 - гость - 12.04.2017 12:37 Снайпер --- как определил, что домик был знаком?

Не определил а лишь предположил, что мальчик поссорившись с родителями сбежал в свой же или родственников дачный домик. Просто странно что такой малец мог залезть в незнакомый дом. Никого не хотел обидеть, скорее всего я не прав, но всё же. Тут три месяца назад искали парня постарше все обыскали и дачу и т.п. в итоге он оказался повешенным в погребе родителей рядом с домом ((( Жуть конечно, сорри, соболезную

0  0
12.04.2017 13:10
- гость -

кошмар!!наверное уснул и замерз!!еды то наврятли на 2 нед он с собой взял и воды кошмаар

0  0
12.04.2017 13:13
- гость -

Снайпер, да в общем информации, что поссорился с родителями, не было. 1 апреля же надо после каникул в школу идти

0  0
12.04.2017 13:16
- гость -

так то конечно чтоб в школу не идти решил в первомайский ра-он добраться и спрятаться в домике до исполнения 17 лет чтоб в школу не идти!!??совсем чтоль..

0  0
12.04.2017 13:18
- гость -

12.04.2017 13:16 - гость -

Вы считаете что Первомайский район далеко?

0  0
12.04.2017 13:19
- гость -

ну не за углом!

0  0
12.04.2017 13:22
- гость -

от моста до первых дач не 5 мин!как он туда или с кем доехал...ну дело уже не наше пусть органы расследуют!!очень жаль мальчишку!!страшно..

0  0
12.04.2017 13:23
- гость -

Фирсово это уже Первомайский район. Казачий - Первомайский район. Туда ходят маршрутки. Уехать в пригородную деревню никаких проблем не вызывает...

0  0
12.04.2017 13:26
Яна

Ребенок, как в одной из групп по поиску людей, девушка описала ситуацию. (Нету у него синдрома бродяжнечества,после смерти мамы Диме поставлен диагноз психическое расстройства, нуждается в медицинской помощи!После смерти мамы, он убегал два раза, но в тот же вечер возвращался! А тут ребенка нет уже 11 дней, ищет весь город,волонтеры и полиция и кинологи,безрезультатно 16:25 Его одноклассники говорят,что он недавно только узнал о смерти матери, и сказал , что пойдёт искать её могилу.. 16:33 Со слов мамы,все каникулы гостил у бабушке, 2 апреля она привезла его домой и проводила,так как 3 апреля в школу,но дома ребенок так и не появился! Мальчик очень скрытный,на кануне и 2 апреля не с кем не ссорился из семьи,причину его ухода они не могут понять до сих пор,все в шоке! Он уже раньше уходил уже два раза,но приходил сам в тот же день, вечер, а тут пропал безвести! Все мальчики которых видят в городе,то там,то сям,отработаны полицией,это не он,просто похожие по описанию мальчишки! Ребенка нет уже 11 сутки,не известно где он и что с ним,дай Бог скоро найдется живым и здоровым! Берегите своих детей!) Папа родной,мама умерла, жену мужа он называет мама,мальчик очень скрытный,не с кем не ссорился из семьи,общаюсь с мамой,они сами в шоке и не могут понять причину его побега!

0  0
12.04.2017 13:27
- гость -

13:23 вы инопланетяне что ли я не пойму?!для вас труда нет ....

0  0
12.04.2017 13:29
- гость -

12.04.2017 13:27 - гость -

Не хочется вас обижать, но похоже у вас географический критинизм. ДЛя вас сложно сесть в маршрутку, оплатить и выйти на остановке?

0  0
12.04.2017 13:32
- гость -

блин критинизм у вас!!этоо ребенокк..ну я будмаю не стоит на этой странице спорить о чем то !увожаемый критин

0  0
12.04.2017 13:34
- гость -

Если вы считаете 11 летнего ребенка тупее вас, то вынужден вас огорчить. Все наоборот.

0  0
12.04.2017 13:36
- гость -

ну наверное тее виднее,))советы от своих получаешь дитишек..они ж умнее тея!хоть кто то в семье соображает!!

0  0
12.04.2017 13:38
- гость -

12.04.2017 13:29!валерьяны выпей!!от куда злости столько...иль умный сильно

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:33
Авария с участием бетономешалки произошла в Барнауле. Фото 0
13:25
Владимир Путин вместе с космонавтами посмотрел фильм "Время первых" 2
13:14
Вырезку старых деревьев ведут на главной аллее Барнаула. Фото 4
13:06
Виртуальный питомец: в Японии перевыпустили легендарного "Тамагочи" 3
12:55
Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились сотрудничать 2
12:50
Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет 22
12:34
Памятник Юрию Гагарину открыли в Словении 0
12:22
Астрономию должны вернуть в школы Алтайского края с нового учебного года 4
12:14
Смотрим на главную сцену "Евровидения-2017" в Киеве 1
12:09
Пропавший в Барнауле 11-летний мальчик найден мертвым 22
11:52
Ученые предсказывают нашествие клещей на Алтае из-за теплой весны 3
11:44
"АвтоВАЗ" показал, какой будет LADA к 2050 году. Фото и видео 9
11:33
Полицейским в России хотят разрешить стрелять по толпе 31
11:24
Как выглядят Барнаул и Бийск с высоты МКС. Фото 5
11:14
"Бессмертный полк" и концерты. Как отметят 72-ю годовщину Победы в Алтайском крае? 5
11:06
Уровень воды в алтайских реках еще далек от опасных отметок – синоптики 0
10:50
Топилин заявил, что работодателей обяжут выявлять профболезни у сотрудников 10
10:36
Операции с биткоинами и прочей криптовалютой могут легализовать в России 3
10:24
Россиянам, которым не хватает пенсионных баллов, посоветовали работать еще 42
10:13
Общегородской субботник в Барнауле пройдет 21 апреля 42
10:04
Закон, позволяющий заочно арестовать Януковича, подписал Порошенко 2
10:00
Компания Tele2 стала самым выгодным оператором по версии ComNews Research 0
09:53
Кудрин назвал главной проблемой экономики РФ низкое доверие к государству 8
09:42
Житель Алтая украл на работе 160 досок, воспользовавшись отключением камер 5
09:31
Барнаульца Сергея Шубенкова допустили до международных стартов 33
09:30
"Цветение маральника" откроет туристический сезон на Алтае 2
09:24
Взрыв произошел у автобуса футбольной команды в Дортмунде 0
09:12
Что такое зоны успокоенного движения и какие изменения хотят внести в ПДД? 17
09:03
Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция 22
09:00
Магазин Index празднует свой третий день рождения 0
08:59
Гендиректор БГЭС ответит на злободневные вопросы читателей Amic.ru
Вопросы можно оставлять уже сейчас
08:53
Сторож в Алтайском крае получил срок за то, что утопил напарника 2
08:37
Пятеро пожарных тушили горящий жилой дом в Алтайском крае 0
08:30
Проект "Футбольная битва" стартует в Барнауле 0
08:16
Шон Спайсер извинился после того, как сравнил Асада с Гитлером 8
07:45
Пройди тест на знание космоса и выиграй путешествие на воздушном шаре 3
07:24
Краевой суд займется делом Игоря Савинцева в начале лета 24
07:03
Десять лучших фильмов о космосе 8
06:32
Коттедж с лоджией под зимний сад продают в Барнауле за 8,5 млн рублей. Фото 11
06:01
Между нами тает лед: как наблюдения за Обью сближают барнаульцев. Фото 14
05:07
Теплую погоду с дождями прогнозируют в Алтайском крае 12 апреля 0
04:17
Как дольше сохранить кулич свежим? 3
03:06
Даже если вы на диете: обнаружены новые полезные свойства оливкового масла 0
02:06
Исследователи из США составили список продуктов, вызывающих привыкание 2
01:03
Люк Бессон снял самый дорогой французский фильм в истории 0
00:06
Рэпер 50 Cent ударил фанатку на концерте 0
23:11
Олень сбил выходящего из автомобиля мужчину в Канаде. Видео 0
22:15
Российская компания выпустила к Пасхе "православные" iPhone за 200 тыс. руб 4
21:12
Тиллерсон потребовал от России сделать выбор между США и Асадом 5
20:16
Партию крымских вин арестовали на международной выставке виноделия в Италии 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.