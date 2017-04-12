Фото: vdvbezheck.ru
Тело 11-летнего Димы Попова, которого со 2 апреля искали правоохранители и волонтеры, обнаружили утром в среду в одном из садоводств Первомайского района Алтайского края.
Мальчика нашли в дачном домике. "При проведении осмотра на теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, он скончался в результате общего переохлаждения организма", — сообщают в краевом управлении СКР.
Напомним, 11-летний барнаулец пропал без вести 2 апреля. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Вместе с правоохранителями ребенка усиленно искали волонтеры.
Читайте также: Уголовное дело возбуждено в связи с пропажей 11-летнего мальчика в Барнауле
Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняются причины, побудившие ребенка уйти из дома.
Комментарии
Любите детей своих, нормально общайтесь с ними и оберегайте от сомнительных знакомств. И явно садовый домик был знаком мальчику, почему же не проверили раньше????
твою мать.....
Если в Алтайском крае был один садовый домик, то его обязательно бы проверили!
Точно переохлаждение? Выгодная формулировка. Ксению Бокову так и не нашли...
Родителям – сил пережить это...
Соболезную
12.04.2017 12:37 Снайпер --- как определил, что домик был знаком?
12.04.2017 12:55 - гость - 12.04.2017 12:37 Снайпер --- как определил, что домик был знаком?
Не определил а лишь предположил, что мальчик поссорившись с родителями сбежал в свой же или родственников дачный домик. Просто странно что такой малец мог залезть в незнакомый дом. Никого не хотел обидеть, скорее всего я не прав, но всё же. Тут три месяца назад искали парня постарше все обыскали и дачу и т.п. в итоге он оказался повешенным в погребе родителей рядом с домом ((( Жуть конечно, сорри, соболезную
кошмар!!наверное уснул и замерз!!еды то наврятли на 2 нед он с собой взял и воды кошмаар
Снайпер, да в общем информации, что поссорился с родителями, не было. 1 апреля же надо после каникул в школу идти
так то конечно чтоб в школу не идти решил в первомайский ра-он добраться и спрятаться в домике до исполнения 17 лет чтоб в школу не идти!!??совсем чтоль..
12.04.2017 13:16 - гость -
Вы считаете что Первомайский район далеко?
ну не за углом!
от моста до первых дач не 5 мин!как он туда или с кем доехал...ну дело уже не наше пусть органы расследуют!!очень жаль мальчишку!!страшно..
Фирсово это уже Первомайский район. Казачий - Первомайский район. Туда ходят маршрутки. Уехать в пригородную деревню никаких проблем не вызывает...
Ребенок, как в одной из групп по поиску людей, девушка описала ситуацию. (Нету у него синдрома бродяжнечества,после смерти мамы Диме поставлен диагноз психическое расстройства, нуждается в медицинской помощи!После смерти мамы, он убегал два раза, но в тот же вечер возвращался! А тут ребенка нет уже 11 дней, ищет весь город,волонтеры и полиция и кинологи,безрезультатно 16:25 Его одноклассники говорят,что он недавно только узнал о смерти матери, и сказал , что пойдёт искать её могилу.. 16:33 Со слов мамы,все каникулы гостил у бабушке, 2 апреля она привезла его домой и проводила,так как 3 апреля в школу,но дома ребенок так и не появился! Мальчик очень скрытный,на кануне и 2 апреля не с кем не ссорился из семьи,причину его ухода они не могут понять до сих пор,все в шоке! Он уже раньше уходил уже два раза,но приходил сам в тот же день, вечер, а тут пропал безвести! Все мальчики которых видят в городе,то там,то сям,отработаны полицией,это не он,просто похожие по описанию мальчишки! Ребенка нет уже 11 сутки,не известно где он и что с ним,дай Бог скоро найдется живым и здоровым! Берегите своих детей!) Папа родной,мама умерла, жену мужа он называет мама,мальчик очень скрытный,не с кем не ссорился из семьи,общаюсь с мамой,они сами в шоке и не могут понять причину его побега!
13:23 вы инопланетяне что ли я не пойму?!для вас труда нет ....
12.04.2017 13:27 - гость -
Не хочется вас обижать, но похоже у вас географический критинизм. ДЛя вас сложно сесть в маршрутку, оплатить и выйти на остановке?
блин критинизм у вас!!этоо ребенокк..ну я будмаю не стоит на этой странице спорить о чем то !увожаемый критин
Если вы считаете 11 летнего ребенка тупее вас, то вынужден вас огорчить. Все наоборот.
ну наверное тее виднее,))советы от своих получаешь дитишек..они ж умнее тея!хоть кто то в семье соображает!!
12.04.2017 13:29!валерьяны выпей!!от куда злости столько...иль умный сильно