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Тело 11-летнего Димы Попова, которого со 2 апреля искали правоохранители и волонтеры, обнаружили утром в среду в одном из садоводств Первомайского района Алтайского края.

Мальчика нашли в дачном домике. "При проведении осмотра на теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. По предварительным данным, он скончался в результате общего переохлаждения организма", — сообщают в краевом управлении СКР.

Напомним, 11-летний барнаулец пропал без вести 2 апреля. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. Вместе с правоохранителями ребенка усиленно искали волонтеры.

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Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, выясняются причины, побудившие ребенка уйти из дома.



