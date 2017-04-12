Фото: twitter.com/AmbrusSlo_Ru

Памятник космонавту №1 Юрию Гагарину открыли в словенском городе Витанье 11 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию посольства РФ в Словении.

На церемонии открытия бюста Гагарина мэр Звездного городка Валерий Токарев подчеркнул, что подвиг первого космонавта всегда будет примером для будущих поколений.

Также в рамках мероприятия было зачитано обращение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая поздравила присутствующих со знаменательным днем в истории российско-словенских отношений.

"Впервые в истории словенского государства открывается памятник Человеку-легенде, первому космонавту планеты Земля, достоянию всего человечества, Юрию Гагарину, отныне он будет находиться и в Словении", — отметила Терешкова в своих приветственных словах.