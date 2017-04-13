Ничто так не мотивирует действовать, как чей-то наглядный пример. В преддверии нового строительного сезона лесная холдинговая компания "Алтайлес" публикует на сайте фото построенных домов, где хозяева сумели создать неповторимый семейный уют и комфорт. В компании уверены: стать владельцем экологичного загородного дома под силу каждому. Важно только задаться целью и предпринять первые шаги, как это уже сделали заказчики из разных регионов страны — от Калининграда до Камчатки.

Посмотреть, как выглядит деревенское шале в горах Алтая, можно на сайте компании.

Специалисты компании "Алтайлес" считают, что дом из клееного бруса — это совершенно новое качество жизни, выбор в пользу здоровья и благополучия всех членов семьи. У деревянных домов есть сразу несколько преимуществ:

очень теплые, что позволяет экономить на отоплении;

экологичные: используются только натуральные материалы;

респектабельные: отличаются высокими эстетическими характеристиками.

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Выставочные образцы можно посмотреть в Барнауле, ул. Льва Толстого, 22, офис 206.