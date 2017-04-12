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Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились о сотрудничестве. Напомним, 11 апреля в Алтайском крае побывала делегация Ямало-Ненецкого автономного округа под руководством губернатора Дмитрия Кобылкина.

Губернаторы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В частности, планируется увеличение объемов экспорта товаров из Алтайского края в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Губернатор Александр Карлин подчеркнул, что на Алтае производят не просто качественные продукты питания, а продукты с заданными свойствами, "адресованные целевым группам потребителей", например, для детей либо для людей с ослабленным здоровьем.

В северный регион уже идут поставки алтайской муки, крупяных изделий и хлопьев. Однако сегодня Алтайский край готов к более масштабному сотрудничеству.

Также заинтересованы стороны и в развитии туризма. Осталось только наладить прямое пассажирское сообщение между столицами регионов.

В этом случае жители Ямало-Ненецкого округа смогут чаще приезжать на Алтай и получать здесь туристические и санаторно-курортные услуги.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин также подчеркнул свою заинтересованность в укреплении партнерских взаимоотношений.