Фото:altairegion22.ru
Алтайский край и Ямало-Ненецкий автономный округ договорились о сотрудничестве. Напомним, 11 апреля в Алтайском крае побывала делегация Ямало-Ненецкого автономного округа под руководством губернатора Дмитрия Кобылкина.
Губернаторы регионов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
В частности, планируется увеличение объемов экспорта товаров из Алтайского края в Ямало-Ненецкий автономный округ.
Губернатор Александр Карлин подчеркнул, что на Алтае производят не просто качественные продукты питания, а продукты с заданными свойствами, "адресованные целевым группам потребителей", например, для детей либо для людей с ослабленным здоровьем.
В северный регион уже идут поставки алтайской муки, крупяных изделий и хлопьев. Однако сегодня Алтайский край готов к более масштабному сотрудничеству.
Также заинтересованы стороны и в развитии туризма. Осталось только наладить прямое пассажирское сообщение между столицами регионов.
В этом случае жители Ямало-Ненецкого округа смогут чаще приезжать на Алтай и получать здесь туристические и санаторно-курортные услуги.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин также подчеркнул свою заинтересованность в укреплении партнерских взаимоотношений.
Комментарии
Мы им раб.силу..... и всё, а отдыхают Они в заграницах....., в Белокурихе только бюджетники, у остальных кишка тонка такой конский ценник тянуть.....
С каких пор ЯНАО стал заграницей?