Фото: kinonews.ru
Президент России Владимир Путин в преддверии празднования Дня космонавтики посмотрел фильм "Время первых", который вышел на экраны 6 апреля. Об этом пишет "Интерфакс".
Вместе с президентом фильм смотрели ветераны-космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова, дочь создателя практической космонавтики Сергея Королева Наталия, а также дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена.
Также на встречу с главой российского государства пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, продюсеры кинокартины Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, глава Роскосмоса Игорь Комаров и руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.
Отметим, ранее с выходом картины был связан небольшой скандал. Из-за премьеры российского фильма хотели перенести с 13 на 20 апреля показ фильма "Форсаж-8". Это вызвало недовольство владельцев российских кинотеатров. В итоге "Форсаж-8" россияне увидят, как и было запланировано, 13 апреля.
Комментарии
Молодец. Находит время для встречи с россиянами. Да и праздник общероссийский.
фильм конечно классный. но интересно, сколько раз его уже посмотрел Леонов?
Пока ещё можно гордиться достижениями убитого государства, но труп его скоро совсем разложится, что будет дальше.
А пока у России одно достижение. В первом квартале 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. До данным Центробанка, за последние четыре месяца из России было выведено 15,4 миллиарда долларов.
12.04.2017 13:42 - гость - Россияне продолжают делать выводы. Кто денежные, у кого нет денег продолжают делать словесные вывод и завидовать.
12.04.2017 13:42, кино то посмотри, убогий. думаешь, героям фильма было легко жить?)))
Как же еще заманить людей на проваливающийся в прокате фильм, как не Путеным и принудительным завозом школьников.
кто про што, а либераст за свое горе! вчера целый день ныл, седня опядь шарманку завел! из убитой страны мильярды выводят почти каждый месяц! и так все правление Путина! уже 100500 мильярдов вывели! когда уже наконец все выведут и успокоятЦа?! ха-ха!
Даже как то скрепы крепче стали. Ленин и дети. Тьфу ты. Путин и Космонавты.
Сегодня,оказывается,в некоторых школах отменили занятия и обязали всех сходить на Время первых.Даже в моем совковом детстве такого не было
12.04.2017 14:00 - гость -
в каких конкретно школах? хватит сказки про белого бычка придумывать. давай номера
Над Хрущевым смеёмся... А при нём «ПОЕХАЛИ!» На Путина молимся... А при нём «ПРИЕХАЛИ!»
До сих пор не оценена роль Путина в запуске первого человека в космос.
12.04.2017 14:00 - гость - Сегодня,оказывается,в некоторых школах отменили занятия и обязали всех сходить на Время первых.Даже в моем совковом детстве такого не было --- в совковом детстве только так и было. да Вы похоже его не застали...
При Путине в России космическими стали только доходы правящей верхушки.
а Илона Маска пригласили? он бы им объяснил, что такое космонавтика!