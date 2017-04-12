Фото: kinonews.ru

Президент России Владимир Путин в преддверии празднования Дня космонавтики посмотрел фильм "Время первых", который вышел на экраны 6 апреля. Об этом пишет "Интерфакс".

Вместе с президентом фильм смотрели ветераны-космонавты Алексей Леонов и Валентина Терешкова, дочь создателя практической космонавтики Сергея Королева Наталия, а также дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена.

Также на встречу с главой российского государства пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, продюсеры кинокартины Тимур Бекмамбетов и Евгений Миронов, глава Роскосмоса Игорь Комаров и руководитель Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

Отметим, ранее с выходом картины был связан небольшой скандал. Из-за премьеры российского фильма хотели перенести с 13 на 20 апреля показ фильма "Форсаж-8". Это вызвало недовольство владельцев российских кинотеатров. В итоге "Форсаж-8" россияне увидят, как и было запланировано, 13 апреля.