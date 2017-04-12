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Ведущая популярного телеканала Pink в Боснии и Герцеговине Сенада Нуркич призналась, что ей приходилось подрабатывать проституцией, чтобы выжить. Девушка отметила, что не считает это занятие "зазорным", пишет РИА "Новости".

После этого признания телеведущую уволили с телеканала. Издание пишет, что, как и во многих странах, занятие проституцией запрещено законом.

Между тем местные СМИ пишут, что телеведущую могли уволить в том числе из-за жалоб зрителей на ее поведение.