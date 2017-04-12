Фото: barnaul.org

Старые деревья вырезают на главной аллее Барнаула на проспекте Ленина, сообщает пресс-центр городской администрации.

В настоящее время работы проводят на участке между улицами Гоголя и Льва Толстого. Как отметил директор муниципального предприятия "Горзеленхоз" Сергей Гончаров, реконструкция зеленых насаждений проводится, чтобы придать аллее ухоженный вид и единообразие.

Главный агроном МУПа Людмила Белоусова добавляет, что деревья в этом районе уже старые и больные. "Самое лучшее сейчас — заменить их на молодые. Здесь мы посадим более ста деревьев. Это будут крупномерные восьмиметровые березы и саженцы липы высотой не менее трех метров. Посадку планируем начать, если позволит погода, на следующей неделе, когда выкорчуют пни старых деревьев", — отметила представитель "Горзеленхоза".

Портал Amic.ru сообщал, что работы по вырезке старых деревьев проводились на проспекте Ленина и в прошлом году.

Также в настоящее время реконструкцию зеленых насаждений начали и на проспекте Калинина.