Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием бетономешалки произошло днем в среду, 12 апреля, на Павловском тракте.
Об аварии информируют очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария, Павловский тракт — Бабуркина. Бетоновоз и парочка легковушек", — отмечает автор сообщения.
На фото с места событий видно, что кроссовер, попавший под бетономешалку, получил серьезные повреждения.
Комментарии
Эх, не повезло в сей раз! Не проскочил перекресток на красном светофоре Но обязательно, (как только права вернут) то повторю сей вираж с кульбитом в следующий раз.. Ждите, привет лохи!