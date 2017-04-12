Фото: coths.ru
Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования считают, что неработающих граждан России, а также самозанятых нужно лишить полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишут "Известия".
Предполагается, что за этими гражданами могут оставить только право вызова скорой помощи.
Как пишет издание, сейчас разрабатывают поправки в законодательство. Нововведения могут коснуться тех людей, за которых работодатель не платит страховых взносов. Сейчас за тех, кто работает, платит работодатель, а за детей, пенсионеров и студентов — региональные власти.
Комментарии
да и правильно, я не говорю про всех, но есть кто не работает потому, что: "Ой мне и так мало времени на себя" и "Ну как же я буду работать там же Дом-2". Вот такие пусть за свои деньги лечатся.
Конституция Российской Федерации Глава 2. Права и свободы человека и гражданина Статья 41 1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. ---------------- Эти сволочи опять решили конституцией подтереться?
одного понять не могу.почему говорят что это для борьбы с теми кто РАБОТАЕТ неофициально, а заберут полис у безработных?
12.04.2017 14:36 - гость -
если ты работаешь на 100% в черную, то официально ты безработный
да вообще пора статью за тунеядство уже давно вернуть, а то стоимость машин некоторых безработных имеет восьмизначную цифру.
Как это вяжется с поручением Медаедева увеличить продолжительность жизни россиян? Я же говорил, считать не всех будут. Безработные и самозанятые бесполезны для государства. Если корова не даёт молока, её пускают на мясо.
Тогда пусть с меня как самозанятого не берут свои взносы!!! Вообще не вопрос, хожу в платные клиники только и то раз в пятилетку. В поликлинике был еще при советском союзе.
Во-первых, """Минздрав не планирует выводить безработных и самозанятых россиян из системы обязательного медицинского страхования. Об этом заявил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Олег Салагай. "Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", - сказал Салагай.""" Во-вторых, может, меня тогда перестанут на флюорографию посылать?
Казалось не так давно это была - патриоты генетику называли лженаукой, а теперь Конституция не более чем бумажка. И ведь никто не возбуждается - попрание основного закона в том числе законодателями стало нормой!
12.04.2017 14:53 Алекс ........оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. --
А с какого перепуга я работающий официально и отчисляющий свои средства в бюджет, должен оплачивать лечение твоего геморроя....вот и лечись огурцом...
"А с какого перепуга я работающий официально и отчисляющий свои средства в бюджет, должен оплачивать лечение твоего геморроя....вот и лечись огурцом.." -------- Вы же оплачиваете роскошную жизнь представителей власти и не вякаете. Что до Алекса докопались? Ему в миллионы раз меньше надо. У нас социальное государство.