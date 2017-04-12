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Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования считают, что неработающих граждан России, а также самозанятых нужно лишить полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишут "Известия".

Предполагается, что за этими гражданами могут оставить только право вызова скорой помощи.

Как пишет издание, сейчас разрабатывают поправки в законодательство. Нововведения могут коснуться тех людей, за которых работодатель не платит страховых взносов. Сейчас за тех, кто работает, платит работодатель, а за детей, пенсионеров и студентов — региональные власти.