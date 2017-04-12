Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают густой дым, который виден в районе промышленной зоны днем 12 апреля.

В паблике Barnaul 22 опубликованы фотографии, на которых запечатлено густое задымление.

"Пожар в районе шинного завода", "На шинном горит что-то или как?", "Не знаю, что это. Но вот уже несколько дней оттуда днем валит дым черный, может, что-то жгут…", делятся своими наблюдениями горожане.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пожаров в этом районе 12 апреля не регистрировалось.



