Фото: pixabay.com

Дополнительные составы пригородных поездов будут ходить в Алтайском крае в летний период. Уже с 22 апреля появятся новые рейсы, сообщает специалист по связям с общественностью службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Виталий Кляйн.

В расписании время указано местное:

- ежедневный №6224 Барнаул – Заринская, отправление со станции Барнаул в 8:26, прибытие на станцию Заринская в 10:32;

- ежедневный №6227 Заринская – Барнаул, отправление со станции Заринская в 14:43, прибытие на станцию Барнаул в 16:50;

- ежедневный (кроме вторника) №6384 Барнаул – Овчинниково, отправление со станции Барнаул в 8:10, прибытие на станцию Овчинниково в 10:21;

- ежедневный (кроме вторника) №6383 Овчинниково – Барнаул, отправление со станции Овчинниково в 16:05, прибытие на станцию Барнаул в 18:03;

- ежедневный (кроме вторника) №6386 Барнаул – Баюново, отправление со станции Барнаул в 9:27, прибытие на станцию Баюново в 10:44;

- ежедневный (кроме вторника) №6385 Баюново – Барнаул, отправление со станции Баюново в 14:17, прибытие на станцию Барнаул в 15:35;

- №6127 Барнаул – Алейская, отправление со станции Барнаул в 10:41, прибытие на станцию Алейская в 13:31. Курсирует по субботам и воскресеньям;

- №6128 Алейская – Барнаул, отправление со станции Алейская в 16:45, прибытие на станцию Барнаул в 19:48. Курсирует по субботам и воскресеньям.

С 29 апреля 2017 года назначаются пригородные поезда:

- №6113 Барнаул – Арбузовка, отправление со станции Барнаул в 10:55, прибытие на станцию Арбузовка в 12:57. Курсирует по субботам и воскресеньям;

- №6114 Арбузовка – Барнаул, отправление со станции Арбузовка в 18:25, прибытие на станцию Барнаул в 20:36. Курсирует по субботам и воскресеньям.

Расписание остальных рейсов останется без изменений.