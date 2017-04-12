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Новости

Минздрав опроверг слухи о том, что безработных лишат полисов ОМС

, ИА "Амител"
Ранее газета "Известия" писала, что всех безработных лишат полисов ОМС

Фото: kakprosto.ru

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай опроверг информацию, ранее распространенную газетой "Известия", о том, что безработные и самозанятые россияне останутся без бесплатных полисов ОМС. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, за этими гражданами хотели оставить право лишь на скорую помощь. По словам Салагая, в ведомстве удивились, когда увидели информацию об этом в СМИ.  

"Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", — сказал он.

Также Салагай обратил внимание, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.04.2017 15:21
- гость -

я же знал что мы живём в самом справедливом государстве мира, а все остальные нам завидуют.

0  0
12.04.2017 15:25
- гость -

Дыма без огня не бывает.

0  0
12.04.2017 15:32
- гость -

как не бывает? новость от 13:49 читали?

0  0
12.04.2017 15:52
- гость -

Обязательно лишат, но... после выборов!

0  0
12.04.2017 16:02
- гость -

мож уже лишили поэтому уже не лишат больше

0  0
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