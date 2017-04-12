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Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай опроверг информацию, ранее распространенную газетой "Известия", о том, что безработные и самозанятые россияне останутся без бесплатных полисов ОМС. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, за этими гражданами хотели оставить право лишь на скорую помощь. По словам Салагая, в ведомстве удивились, когда увидели информацию об этом в СМИ.

"Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", — сказал он.

Также Салагай обратил внимание, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии.