Фото: kakprosto.ru
Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай опроверг информацию, ранее распространенную газетой "Известия", о том, что безработные и самозанятые россияне останутся без бесплатных полисов ОМС. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, за этими гражданами хотели оставить право лишь на скорую помощь. По словам Салагая, в ведомстве удивились, когда увидели информацию об этом в СМИ.
"Эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств", — сказал он.
Также Салагай обратил внимание, что ни в одном из готовящихся законопроектов нет пункта о ликвидации базовой социальной гарантии.
Комментарии
я же знал что мы живём в самом справедливом государстве мира, а все остальные нам завидуют.
Дыма без огня не бывает.
как не бывает? новость от 13:49 читали?
Обязательно лишат, но... после выборов!
мож уже лишили поэтому уже не лишат больше