Возбуждено уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных денег в Тальменском районе Алтайского края. В настоящий момент расследованием занимается прокуратура.

В правительстве края порталу Amic.ru сообщили, что Тальменскому району была выделена субсидия на дорожные работы, однако средства пошли на другие цели. Бюджетные средства были потрачены на ремонт неких зданий.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, глава администрации Тальменского района Игорь Жарков досрочно покинул свой пост. Официально отставка и уголовное дело между собой не связаны.

"Случаи нецелевого использования имели место быть в Тальменском районе. Возбуждено и расследуется уголовное дело о нескольких десятках миллионов рублей, это заметная сумма для краевого бюджета. Мы направляли эти деньги на вполне конкретную цель, актуальную для Тальменского района — это дорожная сфера. Деньги были потрачены на другие цели, что недопустимо", — заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на рабочей встрече с председателем Счетной палаты края Татьяной Киреевой. Встреча прошла в среду, 12 апреля.

Киреева отметила, что специалистами Счетной палаты были проверены 8 муниципалитетов, 2 города и 6 муниципальных районов. В тех районах, где проводилась проверка, практически не было выявлено фактов нецелевого использования.

"В Волчихинском районе было выявлено 2,8 миллиона. На месте этим делом сразу занялась прокуратура, было вынесено представление", — добавила председатель Счетной палаты.