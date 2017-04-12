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Расследование уголовного дела о нападении двух подростков на семью, произошедшем в октябре 2016 года, завершили в Новосибирске — одной из фигуранток вменяют разбой и попытку тройного убийства.
Как передает РИА "Новости", 16-летние студент колледжа и ученица средней школы, вооруженные битой и ножом, ворвались в квартиру. Здесь они избили 80-летнюю женщину, ее 11-летнего внука и мать ребенка.
Согласно версии СКР, молодые люди хотели украсть деньги, драгоценности и банковскую карту. Во время нападения злоумышленники избили битой пожилую женщину, ранили ножом ребенка, а матери мальчика причинили ранения топором.
Девушка была задержана соседями. Ее определили под стражу. Молодого человека задержали позже. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Молодые,неопытные.Лет через 20 выпустят:сговор.групповое.
Новости, которыми гордиться и выпячивать как необходимые - нельзя.
Так в нищете, невольно и непринужденно куем себе кадры. Бедная, неухоженная земля, поросшая сорняком. Все брошено на выживаемость, где каждый сам по себе.