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Расследование уголовного дела о нападении двух подростков на семью, произошедшем в октябре 2016 года, завершили в Новосибирске — одной из фигуранток вменяют разбой и попытку тройного убийства.

Как передает РИА "Новости", 16-летние студент колледжа и ученица средней школы, вооруженные битой и ножом, ворвались в квартиру. Здесь они избили 80-летнюю женщину, ее 11-летнего внука и мать ребенка.

Согласно версии СКР, молодые люди хотели украсть деньги, драгоценности и банковскую карту. Во время нападения злоумышленники избили битой пожилую женщину, ранили ножом ребенка, а матери мальчика причинили ранения топором.

Девушка была задержана соседями. Ее определили под стражу. Молодого человека задержали позже. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



