Фото: Amic.ru

Между руководством барнаульского хоккейного клуба "Алтай", руководством Дворца зрелищ и спорта и владельцем объекта в лице Крайсовпрофа нет никакого конфликта интересов. Об этом в среду, 12 апреля, в ходе "Медиалога" рассказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Ранее в СМИ появилась информация, что алтайский Крайсовпроф может продать барнаульский Дворец зрелищ и спорта частному лицу за 90 миллионов рублей. По некоторым данным, речь шла о председателе правления компании "Редукционно-охладительные установки" Михаиле Дроздове, который в прошлом году построил ледовую арену "Динамо" в краевой столице. Кроме того, руководство Дворца зрелищ и спорта якобы обвинило клуб в несоблюдении договоренностей по аренде льда и собирается повысить плату.

"Понимаю, что всем хочется спортивного драйва, чтобы был конфликт. Это прием на грани фола. Команда "Алтай" заинтересована в том, чтобы аренда льда была приемлемой и чтобы времени для тренировок было намного больше для спортсменов. Мы в этой истории участвуем. Управление по спорту и молодежной политике и курирующий заместитель (Андрей Щукин — прим. редакции) эту ситуацию отслеживают. Мы не рассматриваем Крайсовпроф, который является собственником Дворца зрелищ и спорта, как классического коммерческого арендодателя. Это было бы неправильно. Крайсовпроф объединяет всех трудящихся, а они у нас люди социально правильные по отношению к спорту. Они либо сами им занимаются, либо являются активными болельщиками. Поэтому получение прибыли не должно стоять у профсоюза в качестве базовой цели. Здесь должен быть честный разговор между двумя сторонами", — прокомментировал ситуацию Александр Карлин.

Губернатор напомнил журналистам о программе развития хоккея и футбола в Алтайском крае. Последняя, по словам Александра Карлина, уже активно работает. Однако краевым властям хотелось бы, чтобы активнее велось строительство футбольного и легкоатлетического манежей в Барнауле.

"Я от этой идеи не отказываюсь", — сказал Карлин. Глава региона отметил, что в прошлом году в Алтайском крае появилось несколько важных спортивных объектов для футбола. Прежде всего, речь идет о манеже "Темп" в краевой столице и искусственном поле в городе Яровое. В планах властей сделать так, чтобы такие же объекты появлялись и в хоккее. Так, в 2017 году закончится строительство арены в Рубцовске стоимостью 100 миллионов рублей.

Отметим, что проблему с арендой льда во Дворце зрелищ и спорта в Барнауле для хоккейной команды "Алтай" хотели решить с помощью завершения строительства арены на проспекте Сибирском, которое уже несколько лет заморожено из-за отсутствия финансирования.

Новый ледовый дворец для юных хоккеистов "Алтая" начал возводиться в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" и социального проекта "Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов". Согласно проекту, стадион на 3500 посадочных мест должен был быть сдан не позже 2014 года. Однако строительство объекта затянулось на несколько лет.

В начале 2017 года Александр Карлин, отвечая на вопрос Amic.ru о судьбе дворца, сказал, что власти не намерены бросать объект, но он будет намного скромнее и меньше, чем предполагалось изначально. В частности, губернатор намекнул, что, скорее всего, там не будет гостиницы и кафе, а сама арена будет, вероятно, предназначена для тренировок.