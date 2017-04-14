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Ни проехать, ни пройти: жители поселка Прутской вновь остались без дороги

, ИА "Амител"
Подсыпать дорогу гравием обещают только летом

Второй год подряд обращаются в редакцию ИА "Амител" жители поселка Прутской Павловского района с одним и тем же вопросом — когда в их селе появится нормальная дорога. Читатель Amic.ru сообщил, что в прошлом году в поселке провели газ. А вот с дорогой по-прежнему проблемы — проехать никак, да и пройти трудно.

По словам мужчины, в администрации поселка обещают подсыпать дорогу гравием, но произойдет это только в летнее время.

Заместитель главы администрации Павловского района Алексей Никулин сообщил, что о проблеме сельчан властям известно.

Однако в настоящее время осуществить подсыпку щебнем улицы читателя нельзя.

"Никто щебенение в грязь не проводит. Для соблюдения технологических норм требуется провести предварительное грейдирование, выравнивание и подсыпку, нарезку профиля дорожного полотна с обустройством водоотводных канав и кюветов. Только после этого проводится щебенение и укатка щебеночного покрытия. Поэтому действительно требуется выждать время, удобное для производства работ", — пояснил Никулин.

Он также отметил, что Прутской является одним из самых благоустроенных поселков района с самой большой протяженностью дорог в асфальтобетонном исполнении.

"Читатель сообщил о ситуации либо в районе новой застройки, либо о небольшой улице на южной (заречной) окраине поселка, куда действительно в прошлом году пришел природный газ. Это также необходимо брать в расчет: усадка грунта в месте производства работ идет от года до полутора лет как минимум!" - говорит замглавы администрации района.

В администрации района также добавили, что полномочия в области дорожной деятельности исполняет администрация Прутского сельского совета при финансовой поддержке мероприятий из дорожного фонда района. Состав и виды работ, перечень улиц, подлежащих ремонту, определяются сельской администрацией. 


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Комментарии

14.04.2017 08:19
- гость -

в детстве 2017 год я себе по другому представлял.что-то пошло не так

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