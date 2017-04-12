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Здоровая девочка появилась на свет в поезде, следовавшем по маршруту Кисловодск – Тында. Роды принимал начальник этого поезда, сообщает газета "Известия".

Издание пишет, что у пассажирки во время движения внезапно отошли воды. Тогда начальник поезда обеспечил гигиену в вагоне, потом обработал ребенка антисептическими средствами.

На ближайшей станции — Миасс — мать и ребенка отправили в местный роддом. При выписке женщине передадут "Свидетельство о рождении в поезде". Это неофициальный документ, который вручается мамам в знак уважения и в память о событии.