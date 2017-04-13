Международный танцевальный конкурс "Восточная феерия" пройдет в Барнауле 19 апреля. В конкурсе примут участие команды студентов вузов Алтайского края, в том числе иностранные студенты Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова, классического университета и Алтайского института культуры.

"Педагоги-хореографы помогут студентам подготовить шоу-программу. Это могут быть как танцевальные номера, так и исполнение песен, допускается использование национальных костюмов и музыкальных инструментов. Гости мероприятия познакомятся с культурой Китая, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Монголии, Ирака, Кыргызстана", – рассказал начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев.

Каждая команда представит творческие номера, отражающие культуру Востока, а также приготовит национальные блюда той страны, которую она будет представлять.

Жюри конкурса – известные барнаульские музыканты и сотрудники вузов края – определит три лучших творческих номера. Команды-победители получат сертификаты и призы.

Мероприятие проводится студенческим правительством АлтГТУ при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, управления спорта и молодежной политики в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений вузов России в целях раскрытия творческих талантов студентов, укрепления межнациональных и межкультурных связей и социальной адаптации иностранных студентов.

Также с 18 по 20 апреля в АлтГТУ пройдет фестиваль иностранных студентов. Конкурс "Восточная феерия" вошел в программу фестиваля. В эти дни в АлтГТУ пройдут Международная научно-практическая конференция "Иностранный студент в профессионально-образовательном пространстве", праздник "День национальных культур", фотоконкурс "Радуга красок России", мастер-классы по русской живописи "Гжель" и русским танцам.

Конкурс "Восточная феерия" пройдет 19 апреля с 18.00 в клубе "Ермолай" (ул. Союза Республик, 44а).