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Спасатели предотвратили подтопление населенного пункта в Шипуновском районе Алтайского края, обеспечив возвращение реки Чарыш в русло.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в процессе ледохода образовался затор между селами Озерки и Ельцовка. В результате вода начала выходить из русла и возникла угроза подтопления жилого сектора.

На место затора прибыли специалисты. Жителей предупредили об опасности, дали рекомендации по подготовке к приходу большой воды. Также спасатели изучили возможность проведения профилактических инженерных работ и провели с помощью беспилотника обследование русла реки.

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"После проведения технических работ, позволивших воде вернуться в русло, скопившиеся глыбы льда оторвались от дна реки и свободно двинулись далее по течению. Опасность подтопления была устранена", — уточняют в экстренном ведомстве.