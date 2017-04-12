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Новости

Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться с "цветными революциями"

, ИА "Амител"
Россия готова противодействовать распространению "цветных революций"

Фото: park72.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир 24", что  Россия намерена вести борьбу с "цветными революциями".

Также глава российского государства отметил, что наша страна также будет помогать странам-партнерам по ОДКБ. По словам президента, в Москве знают "различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах".

Путин подчеркнул, что Россия не должна допустить распространения революций. Также президент отметил, что мы "будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ".

В январе этого года МИД  предупредил об угрозе "цветной революции" в Венесуэле.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.04.2017 16:38
просвещение

Для тех кто не понимает что сейчас происходит в России - читайте Оруэлла - "1984"

Для тех кто не понимает почему обычные люди в Россси никогда не жили хорошо, не живут и не будут жить (даже меняя лидеров) - читаем книгу Прохорова А.П - "Русская модель управления". Лучшая книга 2002 года, объясняющая всю суть нашей страны.

0  0
12.04.2017 16:41
просвещение

вот только несколько заголовков из книги Прохорова: - Низовая солидарность - Уравниловка - Отношение к богатству в России - Неправовой характер государства - Неизбежность импорта идей - Круговая порука

0  0
12.04.2017 16:42
- гость -

бороться с тем чего нет.

что то похоже на фильм 1984. а мы верим и радуемся

короче бороться надо с безработицей, хотя нет с НИЩЕТОЙ у нас пенсионеры автоматически нищие, учителя и воспитатели в дет садах нищие, да и другие не отстают...

среднячков почти не осталось

0  0
12.04.2017 16:43
- гость -

12.04.2017 16:41 просвещение

ничего не понятно

0  0
12.04.2017 16:44
недопросвещеная

12.04.2017 16:43 - гость -

Да я и само еще не врубилось.

0  0
12.04.2017 16:50
- гость -

В.В. " Не жили Вы хорошо граждани, да и не будете!!!"

0  0
12.04.2017 16:56
123

А бороться с коррупцией?

0  0
12.04.2017 17:02
- гость -

боролся бы с коррупцией на верхнем уровне - навальный был бы автоматически политическим трупом.

0  0
12.04.2017 17:07
- гость -

Главное чтобы в россии галеру не раскачивал. А то борта уже воду черпают. Утонет первым, гребун.

0  0
12.04.2017 17:13
коляныч

Лутше зарубил бы себе на носу,что не надо доводить Народ до состояния кода ему Народу терять нечего будет и друзьям своим наказал бы что у гроба нет корманов с собой не унесёшь

0  0
12.04.2017 17:15
ГАСпром

Цветные революции, как показывает мировая практика, случаются там, где жулики у власти. Если ВВПутин честен перед своим народом, то ему никакие революции не грозят. Но сам факт того, что он опасается, говорит об обратном.

0  0
12.04.2017 17:19
Вася

Путлер несет очередную ересь... Просто народу надоела коррупция, низкие зарплаты, отсутствие дорог, большие налоги, маленькая пенсия, отсутствие медицины... у народа не осталось ничего, еле сводят концы с концами, а он вещает о цветных революциях? На кол шершавый посадить путлера и всю его команду, уроды...

0  0
12.04.2017 17:22
Правдофил

12.04.2017 17:02 - гость -

Да. Навальный бы уже в лет 12 как в тюрьме сидел.

Честно заработать на несколько этажей в дубайском небоскребе нельзя. А Лёлик смог..

0  0
12.04.2017 17:30
- гость -

Правдофил, да понятно что все люди корыстны и Навальный будет воровать. Но поэтому то цивилизованные страны и сделали ограничение на президентство по срокам и годам.Тупо чтобы не зажирались. Потому что зажираются - народ устраивает революцию. Революция реально плохо для страны. Поэтому ограничение по срокам это антибитиок своеобразный. А у нас что произошло?

0  0
12.04.2017 17:35
Правдофил

12.04.2017 17:15 ГАСпром

В США дофига жуликов у власти. Клановость (Маккейны уже 80 лет в сенате, Клинтоны тоже не один десяток лет, Буши, Гремы...), лоббирование интересов (легализованная коррупция), Каждый 8-ой живет на продовольственных карточках, медицина по карману только 10% населения. Свободы слова нет - любой несогласный может быть обвинен в чем угодно. Иностранные НКО жестко наказываются. Повальная слежка за всеми, промышленный шпионаж на государственном уровне с продажей информации конкурентам. Революция там даже не намечается.

То же самое в СА, где вообще монархия, повальное бесправие граждан и т.п.

Революция происходит там, где ее оплачивают.

Нужно делать как в Китае, любой перевод средств НКО из-за границы, отслеживать публично и выкладывать всю информацию о получателе и отправителе.И когда получателю каждый второй плюет в лицо, желание делать революцию получателем становится сразу меньше. Ну а митингующих не нужно разгонять - их просто можно кормить пургенчиком с люминалом через агентов среди организаторов. И тогда организатора митингующие сами убьют.

0  0
12.04.2017 17:35
Гонец из Пензы

помнится, русские цари всё тоже боролись с революциями в других странах. в итоге просрали революцию у себя дома. давай, вован, на те же грабли

0  0
12.04.2017 17:35
- гость -

Тут два варианта. Либо Вова со своей братвой уходит, либо народ в нищете подыхает пока все деньги его дружкам идут.

0  0
12.04.2017 17:37
- гость -

Честно заработать на несколько этажей в дубайском небоскребе нельзя. А Лёлик смог..

Филя, а что котлы писькова не вспомнить? Или другие ценности друзей Воффки? Все честным трудом? Или не жжет твой глаз?

0  0
12.04.2017 17:41
- гость -

Филя, ты лучше расскажи какому количеству россиян доступна качественная медицина. Ч то про пиндосов ты все наизусть знаешь, сомнений нет.

0  0
12.04.2017 17:41
Правдофил

12.04.2017 17:30 - гость - И во всех странах есть способы обхода.

Взять ту же США. Там большей частью рулит сенат, а президент номинальное лицо. Ушел Билл - пришла Хиллари. Ушел один Маккейн, пришел другой. Клановость конгресса и сената. Махинации с выборами. Лоббирование (платное отстаивание интересов). Коммерческие организации, как часть политической системы: ФРС...

В Германии Меркель сколько раз подряд избирается?

В Великобритании вообще законы утверждает палата пэров, а в стране даже нет конституции.

0  0
12.04.2017 17:46
Правдофилу

Честно заработать на несколько этажей в дубайском небоскребе нельзя. А Лёлик смог..

Бабафиля , когда перестанешь по помойкам шариться ? Давай пруфы как у Навального про олигархов с выписками из реестров , иначе пиндабол 80-го левела.

0  0
12.04.2017 17:48
Гонец из Пензы

США, Германия, Великобритания - это ведущие экономики мира. Значит система обеспечивает высокий уровень жизни и стабильное развитие. У нас система тоже обеспечивает очень высокий уровень жизни и стабильное развитие, но только узкому кругу лиц, приближённых к телу государя.

0  0
12.04.2017 17:49
Правдофил

12.04.2017 17:37 Онаним.

Ну так они же не говорят, что они честные, не бъют кулаком в грудь как борцы с коррупцией.

Ты же в курсе, что жена Лёлика имеет родственные связи и общий бизнес с отцом Васильевой? Ну а что же вы про это не говорите? Да и Лёлик дальний родственни к дам-ки.

12.04.2017 17:41 Анонист

А есть проблема бесплатно попасть в АКДЦ через участкового терапевта?

Ты тогда расскажи как бесплатно попасть в совет директоров Аэрофлота. Посмотрим на твою честность, и честность твоего кумира.

0  0
12.04.2017 17:52
гостю 17 : 37

Филя неровно дышит к Навальному и не вылазит у него в комментах под Володей Марковичем. Там его сцаными тряпками всякий раз гоняют когда пытается вякать.

0  0
12.04.2017 17:52
- гость -

Долой царя!

0  0
12.04.2017 17:56
1

Как говорит мировая история революционную ситуацию в стране создает своя собственная власть.

0  0
12.04.2017 17:56
- гость -

молодец правдофил. свёл всё обсуждение к мифам про навального

0  0
12.04.2017 17:56
Правдофил

12.04.2017 17:46

Козя, тебя в гугле забанили? На официальном сайте Дубай-Плаза инфа в открытом доступе. именно так мне лёлик в блоге и ответил, а потом вообще забанил.

У навального пруфф такие же как и у меня - без заверенных копий документов, если вообще не вранье. Вот когда покажите с лёликом заверенные должным образом копии документов, вот тогда и будешь просить пруфы.

Создать фто договора продажи лёлику всего дубая любой школьник на компе за 15 минут сделат

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12.04.2017 17:57
- гость -

Филя, а как в СШП ракеты неосвященнными летают?

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12.04.2017 17:59
- гость -

Революций боятся только диктаторы. В Сеуле посадили президента за коррупцию, и никаких революций делать не пришлось.

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