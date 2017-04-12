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Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир 24", что Россия намерена вести борьбу с "цветными революциями".

Также глава российского государства отметил, что наша страна также будет помогать странам-партнерам по ОДКБ. По словам президента, в Москве знают "различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах".

Путин подчеркнул, что Россия не должна допустить распространения революций. Также президент отметил, что мы "будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ".

В январе этого года МИД предупредил об угрозе "цветной революции" в Венесуэле.