Фото: park72.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир 24", что Россия намерена вести борьбу с "цветными революциями".
Также глава российского государства отметил, что наша страна также будет помогать странам-партнерам по ОДКБ. По словам президента, в Москве знают "различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах".
Путин подчеркнул, что Россия не должна допустить распространения революций. Также президент отметил, что мы "будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ".
В январе этого года МИД предупредил об угрозе "цветной революции" в Венесуэле.
Комментарии
Для тех кто не понимает что сейчас происходит в России - читайте Оруэлла - "1984"
Для тех кто не понимает почему обычные люди в Россси никогда не жили хорошо, не живут и не будут жить (даже меняя лидеров) - читаем книгу Прохорова А.П - "Русская модель управления". Лучшая книга 2002 года, объясняющая всю суть нашей страны.
вот только несколько заголовков из книги Прохорова: - Низовая солидарность - Уравниловка - Отношение к богатству в России - Неправовой характер государства - Неизбежность импорта идей - Круговая порука
бороться с тем чего нет.
что то похоже на фильм 1984. а мы верим и радуемся
короче бороться надо с безработицей, хотя нет с НИЩЕТОЙ у нас пенсионеры автоматически нищие, учителя и воспитатели в дет садах нищие, да и другие не отстают...
среднячков почти не осталось
12.04.2017 16:41 просвещение
ничего не понятно
12.04.2017 16:43 - гость -
Да я и само еще не врубилось.
В.В. " Не жили Вы хорошо граждани, да и не будете!!!"
А бороться с коррупцией?
боролся бы с коррупцией на верхнем уровне - навальный был бы автоматически политическим трупом.
Главное чтобы в россии галеру не раскачивал. А то борта уже воду черпают. Утонет первым, гребун.
Лутше зарубил бы себе на носу,что не надо доводить Народ до состояния кода ему Народу терять нечего будет и друзьям своим наказал бы что у гроба нет корманов с собой не унесёшь
Цветные революции, как показывает мировая практика, случаются там, где жулики у власти. Если ВВПутин честен перед своим народом, то ему никакие революции не грозят. Но сам факт того, что он опасается, говорит об обратном.
Путлер несет очередную ересь... Просто народу надоела коррупция, низкие зарплаты, отсутствие дорог, большие налоги, маленькая пенсия, отсутствие медицины... у народа не осталось ничего, еле сводят концы с концами, а он вещает о цветных революциях? На кол шершавый посадить путлера и всю его команду, уроды...
12.04.2017 17:02 - гость -
Да. Навальный бы уже в лет 12 как в тюрьме сидел.
Честно заработать на несколько этажей в дубайском небоскребе нельзя. А Лёлик смог..
Правдофил, да понятно что все люди корыстны и Навальный будет воровать. Но поэтому то цивилизованные страны и сделали ограничение на президентство по срокам и годам.Тупо чтобы не зажирались. Потому что зажираются - народ устраивает революцию. Революция реально плохо для страны. Поэтому ограничение по срокам это антибитиок своеобразный. А у нас что произошло?
12.04.2017 17:15 ГАСпром
В США дофига жуликов у власти. Клановость (Маккейны уже 80 лет в сенате, Клинтоны тоже не один десяток лет, Буши, Гремы...), лоббирование интересов (легализованная коррупция), Каждый 8-ой живет на продовольственных карточках, медицина по карману только 10% населения. Свободы слова нет - любой несогласный может быть обвинен в чем угодно. Иностранные НКО жестко наказываются. Повальная слежка за всеми, промышленный шпионаж на государственном уровне с продажей информации конкурентам. Революция там даже не намечается.
То же самое в СА, где вообще монархия, повальное бесправие граждан и т.п.
Революция происходит там, где ее оплачивают.
Нужно делать как в Китае, любой перевод средств НКО из-за границы, отслеживать публично и выкладывать всю информацию о получателе и отправителе.И когда получателю каждый второй плюет в лицо, желание делать революцию получателем становится сразу меньше. Ну а митингующих не нужно разгонять - их просто можно кормить пургенчиком с люминалом через агентов среди организаторов. И тогда организатора митингующие сами убьют.
помнится, русские цари всё тоже боролись с революциями в других странах. в итоге просрали революцию у себя дома. давай, вован, на те же грабли
Тут два варианта. Либо Вова со своей братвой уходит, либо народ в нищете подыхает пока все деньги его дружкам идут.
Честно заработать на несколько этажей в дубайском небоскребе нельзя. А Лёлик смог..
Филя, а что котлы писькова не вспомнить? Или другие ценности друзей Воффки? Все честным трудом? Или не жжет твой глаз?
Филя, ты лучше расскажи какому количеству россиян доступна качественная медицина. Ч то про пиндосов ты все наизусть знаешь, сомнений нет.
12.04.2017 17:30 - гость - И во всех странах есть способы обхода.
Взять ту же США. Там большей частью рулит сенат, а президент номинальное лицо. Ушел Билл - пришла Хиллари. Ушел один Маккейн, пришел другой. Клановость конгресса и сената. Махинации с выборами. Лоббирование (платное отстаивание интересов). Коммерческие организации, как часть политической системы: ФРС...
В Германии Меркель сколько раз подряд избирается?
В Великобритании вообще законы утверждает палата пэров, а в стране даже нет конституции.
Честно заработать на несколько этажей в дубайском небоскребе нельзя. А Лёлик смог..
Бабафиля , когда перестанешь по помойкам шариться ? Давай пруфы как у Навального про олигархов с выписками из реестров , иначе пиндабол 80-го левела.
США, Германия, Великобритания - это ведущие экономики мира. Значит система обеспечивает высокий уровень жизни и стабильное развитие. У нас система тоже обеспечивает очень высокий уровень жизни и стабильное развитие, но только узкому кругу лиц, приближённых к телу государя.
12.04.2017 17:37 Онаним.
Ну так они же не говорят, что они честные, не бъют кулаком в грудь как борцы с коррупцией.
Ты же в курсе, что жена Лёлика имеет родственные связи и общий бизнес с отцом Васильевой? Ну а что же вы про это не говорите? Да и Лёлик дальний родственни к дам-ки.
12.04.2017 17:41 Анонист
А есть проблема бесплатно попасть в АКДЦ через участкового терапевта?
Ты тогда расскажи как бесплатно попасть в совет директоров Аэрофлота. Посмотрим на твою честность, и честность твоего кумира.
Филя неровно дышит к Навальному и не вылазит у него в комментах под Володей Марковичем. Там его сцаными тряпками всякий раз гоняют когда пытается вякать.
Долой царя!
Как говорит мировая история революционную ситуацию в стране создает своя собственная власть.
молодец правдофил. свёл всё обсуждение к мифам про навального
12.04.2017 17:46
Козя, тебя в гугле забанили? На официальном сайте Дубай-Плаза инфа в открытом доступе. именно так мне лёлик в блоге и ответил, а потом вообще забанил.
У навального пруфф такие же как и у меня - без заверенных копий документов, если вообще не вранье. Вот когда покажите с лёликом заверенные должным образом копии документов, вот тогда и будешь просить пруфы.
Создать фто договора продажи лёлику всего дубая любой школьник на компе за 15 минут сделат
Филя, а как в СШП ракеты неосвященнными летают?
Революций боятся только диктаторы. В Сеуле посадили президента за коррупцию, и никаких революций делать не пришлось.