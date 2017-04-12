Современный мир материален, а это значит, что большую часть житейских вопросов разрешить без вложения денежных средств не получится. К сожалению, часто случается, что нужной суммы для решения проблем у человека нет. В этом случае стоит прибегнуть к микрозаймам.

Моментальный кредит на карту является аналогом стандартного банковского кредита. Но, в отличие от последнего, данный вариант имеет целый ряд выгодных для клиента преимуществ:

Экономия времени. Чтобы получить займ на кредитную карту, клиенту не придется покидать собственного дома. Оформить и отправить заявку, получить ответ службы безопасности, уточнить интересующие моменты и размеры возможной к выдаче суммы — все можно выполнить в режиме онлайн.

Возможная отсрочка регулярного взноса. Заемщик, попавший в сложную ситуацию, может отсрочить плановый платеж до желаемой даты. Штраф или пеня в подобной ситуации не начисляются, а остаток, направленный на погашение долга, можно будет внести позже, в любое удобное время.

Быстрое получение денег. Средства перечисляются на счет заемщика через несколько часов после одобрения заявки.

Минимум проверок. Даже если вы давно числитесь в списках плательщиков с плохой кредитной историей, не имеете постоянного места работы или находитесь в пенсионном возрасте, микрокредитная организация не откажет вам в предоставлении услуг. Единственное требование к заемщику: каждый подающий заявление гражданин должен в обязательном порядке быть совершеннолетним, иметь постоянную прописку на территории РФ, а также быть гражданином России.

Что будет, если не погасить задолженность?

Если же заемщик решит, что долг микрокредитной организации можно не возвращать, компания-кредитор может принять меры: начислит штраф, обратится в суд, передаст информацию в бюро кредитных историй или же просто откажет в предоставлении займа в случае последующих обращений.

Оформить мгновенный кредит можно, обратившись в компанию VIVA Деньги (Центр Финансовой Поддержки). Используя наглядную форму заявки, клиент может не только подать заявление, но и определить сумму ежемесячного платежа и объем переплат, которые ему придется совершить. Кредит может быть перечислен не только на пластиковую карту, но и на электронный кошелек Яндекс, а также на счет в системе денежных переводов "Золотая Корона" https://www.vivadengi.ru/perevodi/