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Президент США Дональд Трамп назвал "животным" президента Сирии Башара Асада, а также обвинил Россию в обострении сирийской проблемы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на интервью Трампа для издания Fox Business.
"Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы",— сказал глава американского государства.
По мнению Трампа, ситуация в Сирии должна стабилизироваться после того, как Америка произвела ракетный удар. Как подчеркнул Трамп, он не мог не отреагировать на химическую атаку в Сирии.
Как сообщалось ранее, есть информация, что 4 апреля в Сирии было применено химическое оружие. В результате этого погибли более 80 человек.
7 апреля Дональд Трамп отдал приказ нанести удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Москва назвала удар США "актом агрессии" и приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.
Комментарии
Мда. Сдулся Трамп - нервы сдали. Видимо, хорошего про3,14... от военных и продавцов оружия получил за эпичное унижение
современнейшего американского вооружениякрылатых топоров на весь мир.
Все увидели, что топор он и есть топор, хоть с крыльями, хоть без них. Далеко не летает, много проблем не приносит.
бедненький трампчик.его со всех сторон прессуют. так и уволить могут.
Не Наш он какойто- зря Мы в Думе все туалеты засцали.
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"Президент США Дональд Трамп назвал "животным" президента Сирии Башара Асада" ------ Ну всё сходится. А вован известный защитник животных.
Вы наверняка не раз слышали расхожее мнение, что с возрастом каждый человек ежедневно теряет сотню тысяч мозговых клеток.
когда раша обстреливала более 200 раз Украину со своей территории, что доказал Биллингкэт по спутниковым снимкам, а также Грузию, Осетию, Абхазию - это не было актом агрессии?!
По поводу возможной войны США в Сирии или предистория вопроса. Краткая выдержка: В итоге слишком сложной, не по уму, игры «демократов», заглотивших наживку в виде «неизбираемого» Трампа, новый президент США оказался на деле уже не виртуальным, а реальным теневым союзником Кремля. Причем никакие хакеры, шпионы или агенты в окружении Трампа ничего для этого не делали, хотя «демократам» приходится всех теперь обвинять в этой ситуации, созданной их собственными руками. Это они лично, чета Клинтонов и их предвыборный штаб методом «от противного» убедили ФБР и других национально ориентированных силовиков, что даже Трамп с его репутацией шута и «друга Путина» будет намного лучше и надежнее для США, чем продажная Хиллари и ее мафиозная низовая опора. Это они в итоге дурацкой инфорационной кампании о связях Путина с Трампом и вмешательстве России в выборы – сделали так, что теперь у Кремля есть убойное политическое оружие против президента США. Теперь, если Трамп и его администрация вдруг захочет нанести существенный ущерб России, то сначала может быть сфабрикована утечка из российских спецслужб, а потом и лично хозяин Кремля может просто невзначай признать правоту всех или некоторых ложных обвинений против Трампа. Этого может быть недостаточно для скорого импичмента, но будет достаточно для дестабилизации политической системы США на длительное время, особенно, если сделать такой ход вовремя при очередном обострении внутреннего раскола американской элиты