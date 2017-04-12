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Президент США Дональд Трамп назвал "животным" президента Сирии Башара Асада, а также обвинил Россию в обострении сирийской проблемы. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на интервью Трампа для издания Fox Business.

"Если бы Россия не поддерживала это животное, то не было бы проблемы",— сказал глава американского государства.

По мнению Трампа, ситуация в Сирии должна стабилизироваться после того, как Америка произвела ракетный удар. Как подчеркнул Трамп, он не мог не отреагировать на химическую атаку в Сирии.

Как сообщалось ранее, есть информация, что 4 апреля в Сирии было применено химическое оружие. В результате этого погибли более 80 человек.

7 апреля Дональд Трамп отдал приказ нанести удар крылатыми ракетами Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Москва назвала удар США "актом агрессии" и приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.