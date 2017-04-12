Фото: equity.today
Генеральный директор сменился в ПАО НК "Роснефть — Алтайнефтепродукт" — региональную "дочку" компании-гиганта возглавил с 12 апреля Владимир Харлампов.
Как сообщает "Коммерсант", последним рабочим днем Евгения Сорокина, который до этого возглавлял "Алтайнефтепродукт", значится 11 апреля.
С Владимиром Харламповым трудовой договор заключен на три года. Отмечается, что, скорее всего, он будет совмещать должность в "Роснефти" с постом гендиректора ООО "МАГИС".
Как сообщает "Бизнес-газета", Евгений Сорокин теперь назначен гендиректором ПАО "НК "Роснефть-Кубаньнефтепродукт".
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