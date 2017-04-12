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Полицейские предъявили обвинения по 19 фактам мошенничества 31-летнему жителю Новосибирской области, который сейчас находится в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщают в ведомстве, все потерпевшие поверили, что родственнику нужна помощь, и перечислили мошеннику от 20 до 130 тысяч.

Девять родственников, которым позвонил мошенник, не поверили незнакомцу, требовавшему перечислить от 80 до 180 тысяч, и сообщили о попытке мошенничества в полицию.

У обвиняемого нашли, а затем изъяли несколько телефонов и сим-карт, записные книжки и банковские карты.