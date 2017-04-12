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Подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы администрации Тальменского района Игоря Жаркова, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Как сообщал портал Amic.ru, в районе вскрылись факты нецелевого использования бюджетных средств в особо крупном размере. В СКР уточняют, что Игорь Жарков, будучи руководителем администрации муниципального образования, с 2014 по 2016 год совершил нецелевое расходование средств дорожного фонда.

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Согласно предварительным данным, речь идет о сумме, превышающей 35 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что пост главы администрации Жарков оставил в середине марта этого года.