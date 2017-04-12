Барнаульцы поддержали флешмоб #поднимиголову ко Дню космонавтики

Акция #поднимиголову, посвященная Дню космонавтики и созданная режиссером Тимуром Бекмамбетовым для продвижения своего фильма "Время первых", прошла в городах России 12 апреля. Участие в ней, хоть и не особо активно, принял и Барнаул.

Барнаульцы размещали фото в соцсетях с хэштегами #ВремяПервых #Поднимиголову #Поехали.

Суть акции в том, чтобы 12 апреля в 9:07 по московскому времени выложить в социальные сети селфи с поднятой в небо головой. Именно в это время первый космонавт Юрий Гагарин на корабле "Восток-1" 12 апреля 1951 года направился в космос.

Эту идею придумал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов совместно с участниками питерского Медиафорума ОНФ. Таким образом он еще и продвигает продюсированный им фильм "Время первых".

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В нашей фотоподборке и депутаты Алтайского Заксобрания, Барнаульской городской думы, активисты Общероссийского народного фронта и обычные барнаульцы.