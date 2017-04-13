Фото: ВК "Университет"

Волейболисты барнаульского клуба "Университет" выиграли серебряные медали чемпионата России среди команд Высшей лиги "А". Главная сенсация в алтайском спорте стала возможной после заключительного тура. "Студенты" дважды на выезде проиграли в Екатеринбурге местному "Локомотиву-Изумруду" (1-3, 1-3), однако ближайший преследователь нашей команды в турнирной таблице – "Прикамье" – дважды проиграл в Москве МГТУ и не смог догнать барнаульцев. Успех "студентов" делает невероятным тот факт, что наша команда обладает самым скромным бюджетом, который в несколько раз уступает бюджету соперников по таблице.

Второе место в Высшей лиге "А" дает "Университету" право бороться за попадание в Суперлигу в переходном турнире, который пройдет с 23 по 30 апреля в Москве. В нем противостоять "студентам" будут бронзовые призеры Высшей лиги "А" – "Прикамье", краснодарское "Динамо" и "Динамо" из Ленинградской области. Главный тренер "Университета" Иван Воронков встретился с журналистами и рассказал об итогах сезона.

- Второе место в таком престижном чемпионате, как Высшая лига "А". Оглядываясь назад, как думаете: был ли шанс стать чемпионами и напрямую выйти в Суперлигу?

- К такому сезону мы шли очень много лет. Играли до этого в Высшей лиге "А" с 2003 по 2009 год. Потом была семилетняя пауза. В прошлом году победили в лиге "Б" и по спортивному принципу попали в дивизион выше. Хотя каждый год мы показывали отличную игру. "Университет" — единственная команда, которая каждый раз играла в финалах. Когда-то мы не попадали в лигу "А" по очкам, чего-то не хватало, но, как правило, все сезоны мы проводили стабильно. В 2016 году у нас сформировался отличный и сыгранный коллектив. Нам было несложно добавить отдельных игроков на некоторые позиции. Все получилось. Мы рассчитывали в этом сезоне закрепиться в середине таблицы и постараться не вылететь напрямую. Это было бы отличным результатом в условиях того, как формировались другие команды. В этом году был очень плотный состав участников. Все перемешалось: команда-аутсайдер могла легко обыграть лидера. Тем ценнее, что мы очень ровно провели весь чемпионат. Многие матчи с лидерами провели со счетом 1-1. Аутсайдеров же мы побеждали и не теряли очки. Хорошо провели домашние встречи. Сейчас мы, конечно, немного смазали концовку, но этому тоже есть свои объяснения. Но из-за проигрыша "Прикамья" команде МГТУ мы сохранили вторую строчку.

Я уже говорил своим ребятам, что, когда "Университет" выступал в лиге "Б", после легко выигранного чемпионата в финале всегда чего-то не хватало. Нужно биться за каждую партию. Учитывая наш горький опыт, разница партий может повлиять на результат. В начале сезона был такой разговор с командой, что хорошо играть нужно в каждом матче, сейчас вспоминаем, где могли выступить лучше. Но, с другой стороны, мы вытащили множество, казалось бы, безнадежных противостояний. Результат стал неожиданным. Выходя из лиги "Б", сложно рассчитывать на такие авантюрные победы, но, когда мы ввязались в эту драку и сыграли первый круг, стало понятно, что можем претендовать на победу.

- Если в начале сезона сказали, что вы будете вторыми, то поверили?

- Конечно же, неожиданно, потому что не знал силу своей команды. Играя в Высшей лиге "Б" и зная подбор игроков лиги "А", было сложно рассчитывать на авантюру, что мы легко всех победим. Потом поняли, что самим реально добывать победу, а не рассчитывать на соперников.

- Было идеальным расписание для "Университета". Может быть, лучше ввести систему плей-офф в волейболе по примеру баскетбола или хоккея?

- Дело в том, что мы сыграли 44 игры в чемпионате России и 15 – в рамках Кубка России и Кубка Сибири и Дальнего Востока. 60 игр для сезона — уже перебор. Да, в Суперлиге играют плей-офф, но они там в рамках чемпионата играют в два раза меньше матчей, чем мы. В этом сезоне на нас легла колоссальная физическая и психологическая нагрузка. Например, сыграв матч в Уфе на выходных, мы возвращались в Барнаул только во вторник. Для тренировок остается всего три дня. Потом, после домашнего тура, проведя несколько тренировок, нужно было улетать на выездные игры. Тем более прямой выезд из Барнаула есть только в Москву, а география команд очень разнообразная. Это дополнительная нагрузка. Хочу сказать ребятам спасибо, что они выдержали все это.

- Весь сезон болельщики путались с турнирной таблицей, когда в зачет в первую очередь идет количество побед, а не очков. Как вам нравится такая система?

- В Европе законодателями в волейболе являются итальянцы. Именно у них за победу в свое время присуждали два очка, а за поражение — одно в пятисетовом матче. У клубов, участвующих в еврокубках, идет подсчет как раз такой, какой и был у нас в Высшей лиге "А". На мой взгляд, такая система подсчета очков хуже. Более справедливо, когда за победу дают два или три очка, учитывая счет, а за поражение — одно или ноль очков. Мне кажется, правильно, когда в таблице на первом месте стоят очки, а на втором – количество побед.

- Этот сезон был благополучным относительно травм игроков?

- Дело в том, что у нас случались травмы, но игроки запаса очень удачно выходили на замену. Например, Игорь Костяников удачно подменил подвернувшего ногу в матче с воронежским "Кристаллом" нашего связующего Игоря Косяка. Взаимозаменяемость команды была отличная, хотя травмы все равно могут внести дисбаланс в команде.

- "Прикамье" оказалось довольно неудобной командой для "Университета". Из четырех игр наша команда проиграла три. А что известно о командах из Суперлиги, с которыми нам играть в переходном турнире?

- Сейчас есть архивы, посмотрим последние матчи краснодарского "Динамо" и команды из Ленинградской области в Суперлиге. На протяжении всего чемпионата я стараюсь смотреть встречи Суперлиги, поэтому будем анализировать соперников. Изначально переходный турнир должен был пройти в Анапе, но после того, как краснодарское "Динамо" попало в стыки, принято решение перенести его в Москву. Хотя все переигровки должны проходить именно в Анапе. Нам предстоит с 23 по 30 апреля провести сразу шесть игр.

- Какие задачи ставите перед командой в переходном турнире?

- У нас задача одна: биться в каждом матче. Мы летим в Москву не для того, чтобы проигрывать. Хотим попасть в Суперлигу. Сейчас руководитель управления по спорту и молодежной политике в лице Елены Лебедевой ни в чем нам не отказывает. Все вопросы, которые возникли с переигровкой, оперативно решаются. Если нам так помогают — нужно оправдывать доверие краевых властей. Можно у любого из ребят спросить, что на площадке постараемся выложиться максимально и ввязаться в драку.

- В "Университете" собрался замечательный коллектив. Как сделать, чтобы игроки не ушли в другие команды и остались на следующий сезон в Барнауле?

- Для этого нужно стабильное финансирование. Сейчас, в переходное время, нашим игрокам могут поступать более выгодные предложения по контрактам. Если все будет устраивать, то я не думаю, что ребята массово уйдут из "Университета". Скорее всего, на 90 % состав на следующий сезон останется прежним.

- А спонсоры не помогают?

- На самом деле помогают, и спасибо им за это. Хочу поблагодарить нашу администрацию за помощь. Мало кто знает, что в начале сезона после многочисленных выездов на матчи Кубков и чемпионата у нас уже фактически закончились деньги. Очень сильно команде тогда помог заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, который вместе с начальником управления по спорту и молодежной политике Еленой Лебедевой собирал спонсоров едва ли не каждую неделю. Таким образом, все потребности нашего клуба до Нового года были закрыты. Основными спонсорами "Университета" являются строительная компания "Жилищная инициатива", компания "Бочкари". По ходу сезона Виталий Снесарь также нам нашел еще одного спонсора — страховую компанию"Согаз". При наших потребностях, однако, таких спонсоров хотелось бы больше.