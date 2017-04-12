Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Количество жертв взрыва, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, увеличилось до 15 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на замгубернатора Северной столицы Анну Митянину.

Известно, что в среду в клинике Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге скончался еще один пострадавший в результате теракта.

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Напомним, что, согласно данным следствия, взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" питерской подземки 3 апреля устроил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, являющийся уроженцем Киргизии.

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Пострадавшими признаны более 100 человек. В их числе две жительницы Барнаула.