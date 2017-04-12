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Президент России Владимир Путин охарактеризовал рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", — рассказал в интервью телеканалу "МИР" глава российского государства.

Также Владимир Путин высказался и о работе НАТО. По его мнению, организация не трансформируется и продолжает жить в парадигме блокового противостояния.

В этом же интервью Путин заявил, что Россия намерена вести борьбу с "цветными революциями".