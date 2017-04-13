Для завершения всех необходимых работ в перинатальном центре "ДАР" выделены дополнительные 500 миллионов рублей. Средства пойдут на строительные и монтажные работы.

Как рассказали в региональном минздраве, сегодня у медицинского учреждения есть разрешение Роспотребнадзора на эксплуатацию 1-4 этажей.

"На пятом этаже подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств устраняются недочеты, которые были выявлены 9 января. На это есть акты, которые предоставлены всем проверяющим органам, в том числе и Генпрокуратуре. Строительные работы в центре не проводятся", — пояснила главный врач перинатального центра "ДАР" Ирина Молчанова.

Недоделки имеются на пятом этаже. Но это не строительные работы, а устранение недочетов – монтаж потолка. Специалисты отмечают, что речь идет о высокотехнологичном учреждении, поэтому под монтажными работами надо понимать настройку системы вентиляции с фильтрами.

Также деньги пойдут на обеспечение сигнальной системы, расходов на которую изначально не было в проекте. Часть средств будут направлены на обустройство актового зала.

"Он изолирован, находится над холлом. Современный актовый зал будет оборудован видеосвязью с возможностью передачи изображения из родзала или операционной на экраны медучреждений края, кроме того, обеспечена связь с головными учреждениями Москвы, Петербурга и Екатеринбурга", — пояснила Ирина Молчанова.

Также отмечается, что в центре идет количественная, но не позиционная доукомплектация оборудованием.

Специалисты подчеркивают, что сегодня вся медицинская деятельность, которая осуществляется в стационарных условиях, производится в рамках требуемых нормативов.