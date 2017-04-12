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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен выпить шампанского за импичмент президента США Дональда Трампа, пишет "Российская газета".

Отметим, что осенью прошлого года политик со всей своей фракцией пил шампанское за победу на выборах Дональда Трампа.

Теперь Жириновский обвиняет главу американского государства в неисполнении предвыборных обещаний. Это касается также и темы борьбы с терроризмом в Сирии.

"Половина американцев голосовала за другую внешнюю политику. Трамп нарушает свои обещания. И если он так будет нарушать, то импичмент неизбежен. Тогда мы будем пить шампанское за импичмент", — сказал Владимир Жириновский.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Дональд Трамп обвинил Россию в обострении сирийского конфликта.