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Специалисты Московского научно-исследовательского института приступили к разработке специального бронежилета, который будет создан только для женщин. Об этом пишет РИА "Новости".

Изделие под названием "Лига" является актуальной разработкой. В последнее время зафиксирован рост числа девушек, желающих служить в правоохранительных органах.

Женский бронежилет создан, исходя из физиологии слабого пола. "Лига" будет представлена в восьми размерах. Главной особенностью изделия является использование в его создании новой металлокерамической брони.

Отметим, что специалисты начали разрабатывать это изделие еще два года назад. Пока процесс создания находится на начальной стадии.